/ / / Подавляющее большинство гусевцев за установку фонтана вместо памятника генералу

Сегодня состоялось заседание комиссии, на котором были озвучены результаты:
- 94, 37% — за устройство фонтана в центре кругового движения проголосовало;
- 5, 63% — за памятник русскому генералу, участнику Первой мировой войны, военному писателю Н. А. Епчанину, рядом с осёдланной лошадью.
Напомним, 29 апреля, в актовом зале собрались члены межведомственной комиссии и предложили еще раз запустить голосование по установке памятника герою Первой Мировой войны с вынесением результатов на Совет по культуре при губернаторе Калининградской области и внесению изменения в концепцию.