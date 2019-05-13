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Подавляющее большинство гусевцев за установку фонтана вместо памятника генералу

13 мая 2019, 18:07
Подавляющее большинство гусевцев за установку фонтана вместо памятника генералу
10 мая завершилось голосование по внесению изменения в концепцию проекта «Русская Победа спасла Париж», который администрация округа представила в прошлом году в Министерстве строительства России на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в исторических поселениях и малых городах. В голосовании приняли участие более 5300 гусевцев.

Сегодня состоялось заседание комиссии, на котором были озвучены результаты:

  • 94, 37% — за устройство фонтана в центре кругового движения проголосовало;
  • 5, 63% — за памятник русскому генералу, участнику Первой мировой войны, военному писателю Н. А. Епчанину, рядом с осёдланной лошадью.

Напомним, 29 апреля, в актовом зале собрались члены межведомственной комиссии и предложили еще раз запустить голосование по установке памятника герою Первой Мировой войны с вынесением результатов на Совет по культуре при губернаторе Калининградской области и внесению изменения в концепцию.
Русская Победа спасла Париж опрос Админстрация Гусевского района
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1
# 1123
Ну все, пропал дом (Ф. Ф. Преображенский). 
Вчера, 18:09   ЦитироватьОтветить
10
Ю
# 2Юрий Лактионов
Не доверяет администрация своим жителям. Вопрос об оставлении памятника на прежднем месте в опрос не включен, наверно не верят  что народ проголосует как надо! Ну так бог им судья.
Вчера, 19:03   ЦитироватьОтветить
21
А
# 3Андрей (не Петрович)
Юрий Лактионов, оставлять его там по меньшей мере глупо. Первая Мировая и Ленин, что за бред? Перенесут вашего Ильича на другое не менее достойное место с благоустройством. А фонтан лучше чем Епанчин.
Вчера, 19:08   ЦитироватьОтветить
51
А
# 4Альфред
А где же теперь парад на 9 мая проводить будем? Военные по круговому движению строем маршеровать будут?Или уже не актуально парады на площади устраивать?
Вчера, 20:07   ЦитироватьОтветить
10
Ю
# 5Юрий Лактионов
Андрей (не Петрович),
Вам просто хочется поспорить! Я не утверждаю где памятнику Ленина стоять лучше, я лишь утверждаю, что данный вариант не включен в опрос. Незнакомый мне Андрей!
Вчера, 20:09   ЦитироватьОтветить
20
Б
# 6Бургомистр
это абсурд ставить фонтан на круговом движении где пыль и грязь... а женщины не понимают важности момента..они как раз и голосовали.. мозги то включать иногда и женщинам надо!
Вчера, 20:10   ЦитироватьОтветить
23
П
# 7Протуберанец
Проголосовали, да? Вот когда Вам (проголосовавшим за фонтан) озвучат его годовое содержание, а водители будут материться при прохождении к нему очередной группы с колясками и ноющими детьми "яжемать", вспомните свой голос "за". 
Вчера, 20:27   ЦитироватьОтветить
24
Г
# 8Гость Эдуард
Один заср.ли (у Сити) с этим то же самое будет...опять деньги на ветер! И будет не круговое движение,а "проходной двор",светофоры тогда надо ставить! 
Вчера, 22:24   ЦитироватьОтветить
02
Д
# 9Друг николая ц.
Цитата: Протуберанец
Проголосовали, да? Вот когда Вам (проголосовавшим за фонтан) озвучат его годовое содержание, а водители будут материться при прохождении к нему очередной группы с колясками и ноющими детьми "яжемать", вспомните свой голос "за". 
Ну кто-то же должен зарабатывать на очистке фонтана. (В старости)
Вчера, 22:55   ЦитироватьОтветить
00
С
# 10Служивый
Администрация г .Гусева вы вообще понимаете что творите? Посмотрите старые фото Gumbinena и сделайте плац ( площадь) как у них было! А то смотришь через забор, и думаешь, новый детский сад строют! А камень вернется с водоканала на площадь? Ломать не строить _ поживем увидим, только кто потом ответит за такое строительство?
Вчера, 23:38   ЦитироватьОтветить
00

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