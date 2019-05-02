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Молодежный актив Городского дома культуры провёл «Весеннюю неделю добра»

2 мая 2019, 11:08
Молодежный актив Городского дома культуры провёл «Весеннюю неделю добра»
30 апреля Молодежный актив Городского дома культуры подвёл итоги акции «Весенняя неделя добра». В течение недели ребята провели 8 добрых мероприятий.

Все волонтеры получили благодарственные письма и небольшие тематические сувениры. Также ряды активистов пополнились двумя волонтерами, которые получили волонтерские книжки.

Ребята благодарят всех, кто принимал участие в доброй недели и помогал в проведении мероприятий. Отдельная благодарность Гусевскому краеведческому музею, молодежной ячейке Маяковской ТЭС, литературному объединению «Гусев-ЛИТО», школе № 1 и региональному штаба Волонтеров Победы.

Напоминаем, что ребята принимают участие в акции «Георгиевская ленточка». Где и когда, каждый желающий сможет получить георгиевскую ленточку, можете посмотреть в предыдущей новости.
волонтёры Городской дом культуры
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