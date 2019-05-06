Уволенная сотрудница магазина в судебном порядке добивается восстановления на работе

6 мая 2019, 18:53

В Гусевский городской суд обратилась местная жительница с иском об установлении факта трудовых отношений, восстановлении на работе, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда и понуждении осуществить уплату страховых взносов.



В обоснование требований истица указала, что в декабре 2018 года она была принята на работу продавцом в один из торговых центров города Гусева. В связи с установлением испытательного срока трудовой договор с ней заключен только 1 февраля 2019 года. Через месяц заведующая магазином без объяснения причин объявила об увольнении и отстранила ее от работы. Трудовая книжка истице выдана не была, расчет не произведен. Истица полагает, что увольнение является незаконным, в связи с чем обратилась в суд за защитой своих прав.



Судебное заседание по делу назначено на 13 мая 2019 года.

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