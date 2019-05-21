Один из троих детей 33-летней женщины, которая разбилась насмерть в Гусеве при падении из окна четвёртого этажа, страдает опухолью головного мозга. Об этом «Клопс» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Болезнь у девятилетнего Серёжи диагностировали в 2017 году. Ребёнок перенёс две операции и несколько курсов химиотерапии. Калининградцы помогали собирать деньги на лечение мальчика.
В региональном СКР сообщили, что по факту гибели матери троих детей проводится проверка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, выясняются обстоятельства произошедшего.
Трагедия произошла 20 мая около 4:00. Женщина выпала из окна своей квартиры в Гусеве.
Сын погибшей при падении из окна 33-летней жительницы Гусева страдает опухолью головного мозга
21 мая 2019, 10:59
благотворительность
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