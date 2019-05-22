Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Глава городской администрации провёл встречу с жителями посёлка Маяковское
Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации провёл встречу с жителями посёлка Маяковское

22 мая 2019, 18:48
Глава городской администрации провёл встречу с жителями посёлка Маяковское
Сегодня в Доме культуры поселка Маяковское состоялась встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева с жителями Маяковского территориального отдела.

В рамках встречи отчёты о проделанной работе представили начальник территориального отдела Александра Круцан и участковый уполномоченный полицейский МО МВД России (Гусевский) капитан полиции Михаил Черновол.

После жители посёлка задали главе злободневные вопросы, касающиеся ремонта поселковых дорог, состояния дренажной системы, уличного освещения. По всем вопросам были даны разъяснения. В конце встречи глава провёл индивидуальный прием.
Маяковское Александр Китаев
266 просмотров   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
Мероприятия Программы конкретных дел по благоустройству территории округа на 2019 год
Мероприятия Программы конкретных дел по благоустройству территории округа на 2019 год
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Гусевские участковые отчитаются перед населением
Гусевские участковые отчитаются перед населением
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Г
# 1Гость Гость
Уважаемый Глава, обратите внимание на не окошенный город. Скоро юбилей у города. 
Вчера, 22:38   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико