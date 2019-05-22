Сегодня в Доме культуры поселка Маяковское состоялась встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева с жителями Маяковского территориального отдела.
В рамках встречи отчёты о проделанной работе представили начальник территориального отдела Александра Круцан и участковый уполномоченный полицейский МО МВД России (Гусевский) капитан полиции Михаил Черновол.
После жители посёлка задали главе злободневные вопросы, касающиеся ремонта поселковых дорог, состояния дренажной системы, уличного освещения. По всем вопросам были даны разъяснения. В конце встречи глава провёл индивидуальный прием.
Глава городской администрации провёл встречу с жителями посёлка Маяковское
22 мая 2019, 18:48
Маяковское Александр Китаев
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