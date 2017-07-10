«Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство

10 июль 2017, 21:08

5 июля 2017 года инновационный кластер «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской области) посетили представители отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде. Деловая встреча была посвящена перспективам сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS»: стороны обсудили экспортный потенциал продукции совместного производства и возможности размещения заказов на производственных мощностях кластера. Визит стал результатом договоренностей, заключенных в ходе IV Форума регионов России и Беларуси, на котором главы обоих государств поставили своим правительствам задачи по развитию сотрудничества между российскими и белорусскими регионами в области высоких технологий и инноваций.



«Технополис GS» посетили руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде Сергей Молунов и сотрудник торгово-экономической службы Дарья Тарасова. Гости встретились с руководителями предприятий «Технополиса GS» — генеральным директором ООО «Цифровые телевизионные системы» Дмитрием Фомичевым и коммерческим директором ООО «Первая картонажная фабрика» Маратом Кавеевым. Стороны обсудили возможности сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS» и экспортный потенциал продукции совместного производства.



«На IV Форуме регионов России и Беларуси перед нами была поставлена задача развивать межрегиональное сотрудничество стран, в связи с чем Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь очень заинтересован в партнерстве с “Технополисом GS”. Это частный проект, но для нас очевидно, что кластер работаете на благо своей страны, повышает уровень технологического развития, поддерживает политику импортозамещения. Мы настроены на взаимодействие, выгодное обоим государствам», — подчеркнул Сергей Молунов.



Генеральный директор ООО «Цифровые телевизионные системы» Дмитрий Фомичев, в свою очередь, рассказал о производственных возможностях предприятий «Технополиса GS»: «На данный момент кластер располагает резервными мощностями и технологическими возможностями для производства потребительской электроники любого уровня сложности. Мы открыты для сотрудничества и готовы выстраивать промышленную и технологическую политику, развивать инфраструктуру, способствовать формированию комфортной деловой среды».



Стороны также обсудили перспективы сотрудничества с «Первой картонажной фабрикой»: предприятие готово закупать у белорусских производителей большие объемы сырья для производства упаковки из гофрокартона. Речь шла и о совместном выпуске такой продукции и ее экспорте в страны Европы. «“Первая картонажная фабрика” готова закупать до 1000 тонн качественного белорусского гофросырья в месяц и выстраивать надежные долгосрочные партнерские отношения с производствами Белоруссии. Предприятие активно поставляет в Европу большие объемы литой бумажной тары, спрос на нее и другие позиции “ПКФ” постоянно растет. В рамках расширения сотрудничества с белорусскими предприятиями мы можем реализовывать совместные проекты по производству и дальнейшему экспорту в европейские страны востребованной продукции», — рассказал Марат Кавеев.



Представители Посольства Республики Беларусь гарантировали всестороннюю поддержку сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS». После деловой встречи для гостей кластера была организована экскурсия по промышленной зоне «Технополиса GS».

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