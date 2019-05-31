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В Гусеве прошла акция «Международный день соседей»

31 мая 2019, 19:02
В Гусеве прошла акция «Международный день соседей»
Традиционно в конце мая проводится всероссийская акция «Международный день соседей». Она направлена на улучшение добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством и изоляцией, а также на совместную реализацию различных проектов на благо жителям.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня во дворах Гусева состоялось праздничное мероприятие, в рамках которого начальник Управления ЖКХ Павел Нефедов вместе с представителями Управляющей компании отвечали на вопросы жителей, связанные с управлением и обслуживанием многоквартирных домов.

Гости праздника участвовали в различных конкурсах, играх, эстафетах.

Гусевцам дали несколько полезных советов, как сохранить или улучшить отношения с соседями, а также напомнили о соблюдении некоторых правил.

  • Предупреждайте ближайших соседей заблаговременно, если собираетесь производить в квартире ремонтные работы, сопровождаемые шумом.
  • При появлении в коридоре затрудняющих передвижение предметов, вынесенных туда вашими соседями, не набрасывайтесь на них с криками, а вежливо попросите освободить помещение или хотя бы сложить вещи так, чтобы те никому не мешали.
  • Не включайте музыку на всю громкость в квартире в любое время суток — уважайте рядом живущих лиц. Исключение составляют случаи, когда вами планируется проведение какого-то мероприятия: дня рождения, например. Тогда заранее предупредите соседей.
  • Собираетесь разместить для хранения спортивный инвентарь, поставить велосипед или детскую коляску в общем коридоре? Непременно согласуйте свои действия с соседями, чтобы не создавать им неудобства и не портить отношения с этими людьми.
  • Не сплетничайте о ком бы то ни было с живущими рядом. Вы можете стать жертвой своей минутной слабости в том смысле, что к вам однажды нагрянет «оклеветанная» вами особа, которую вы обсуждали, пусть даже без злого умысла.
  • Не сообщайте рядом живущим личную информацию о себе и никогда не изливайте им душу. Это может обойтись вам слишком дорого в итоге.
День соседа
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