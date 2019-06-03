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Информационный сайт города Гусева

«Детский сад №5» выражает огромную благодарность представителям ЛДПР за прекрасный подарок

3 июня 2019, 16:37
«Детский сад №5» выражает огромную благодарность представителям ЛДПР за прекрасный подарок
Рано утром, в понедельник 3 июня, дети вместе с родителями (законными представителями), как обычно, торопились в садик, но их ждал приятный сюрприз от депутатов фракции ЛДПР, которые в выходные дни установили новую детскую игровую площадку в МАДОУ «Детский сад № 5». Ребята с искренним любопытством изучали новые спортивные турники, кольца, канат и по очереди катались на качелях.

Администрация садика, родители (законные представители) и дети выражают огромную благодарность депутату фракции ЛДПР Калининградской областной Думы, координатору Гусевского МО Андрею Олейнику и депутатам фракции ЛДПР Гусевского окружного Совета Светлане Булатовой, Александру Лебедеву, Алексею Агатову от Калининградского регионального отделения ЛДПР за их неоценимый вклад в развитие дошкольников и прекрасный подарок, который будет служить нескольким поколениям воспитанников детского сада.

Администрация садика
ЛДПР детский сад детская площадка
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Ф
# 1ФигеюВботве
 " неоценимый вклад " - три железки за народные деньги ... Уписиться можно со смеху  satisfied  да этот " неоценимый вклад" должен быть совершенно обычным зрелищем! Именно на него родители детей и платят налоги 
Сегодня, 18:29   ЦитироватьОтветить
11

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