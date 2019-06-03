/ / / «Детский сад №5» выражает огромную благодарность представителям ЛДПР за прекрасный подарок

Администрация садика, родители (законные представители) и дети выражают огромную благодарность депутату фракции ЛДПР Калининградской областной Думы, координатору Гусевского МО Андрею Олейнику и депутатам фракции ЛДПР Гусевского окружного Совета Светлане Булатовой, Александру Лебедеву, Алексею Агатову от Калининградского регионального отделения ЛДПР за их неоценимый вклад в развитие дошкольников и прекрасный подарок, который будет служить нескольким поколениям воспитанников детского сада.
Администрация садика