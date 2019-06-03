Калининградская область перешла на цифровое телевещание

3 июня 2019, 18:02

Самый западный регион страны завершил третью волну перехода на цифровое ТВ, которая прошла в понедельник, 3 июня, объединив 36 субъектов Российской Федерации.



Отключение трансляции аналоговых телепрограмм было произведено в здании калининградского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети в 13:30 по местному времени с участием



официального представителя генерального директора РТРС Дмитрия Добродеева, руководства филиала и министра цифрового развития и связи Калининградского области Алексея Игнатенко.



«Подготовительный период к отключению аналога в регионе прошёл в спокойном режиме. В ближайшие дни мы ожидаем некоторый рост запросов на „горячую линию“, но в целом, обстановка стабильная, все службы и сервисы, связанные с переходом на цифру, продолжают работу», — рассказал Алексей Игнатенко.



В калининградском филиале РТРС подтвердили работоспособность технического оборудования для трансляции цифрового сигнала. В настоящее время одиннадцать передающих станций обеспечивают прием 20 цифровых телеканалов бесплатно и в отличном качестве в любой точке Янтарного края.



Дмитрий Добродеев поблагодарил калининградский филиал и власти региона за подготовку территории к переходу на цифровое вещание. По его словам, в рамках третьего этапа отключения на цифру переходят регионы, в которых проживает 60 миллионов человек, большая часть из них уже смотрит телевидение в цифре.



«Желаю всем калининградцам хороших цифровых новостей», — обратился к жителям региона Дмитрий Добродеев.



Калининградская область одной из первых в стране приступила к внедрению цифрового ТВ. Эта работа началась ещё в 2009 году, в 2010 году калининградский филиал РТРС вывел «цифру» в эфир.



В марте этого года в регионе заработала «горячая линия» 8 (4012) 310-517 по вопросам перехода на цифровое ТВ, подготовлены более 70 «цифровых» волонтеров. Правительство Калининградской области обеспечивает адресную помощь социально незащищенным жителям региона для приобретения необходимого оборудования.



Для справки:



Переходом на «цифру» решается важная социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов — «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).

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