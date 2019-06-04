По итогам прошлого года личные официальные доходы 20 депутатов Гусевского муниципального образования составили 16,6 млн руб. Такие данные опубликованы на официальном сайте городской администрации.
Больше всех заработал глава муниципального образования Андрей Гнездилов, его доход за прошлый год составил 1,56 млн руб., что больше, чем в 2017 году на 130 тыс руб. Далее идут Александр Тарасов, Виктория Ионова и Михаил Думов с личными доходами в 1,169 млн руб., 1,158 млн руб. и 1,156 млн руб. соответственно. В целом рубеж личного дохода за 2018 год в 1 млн руб. преодолели 7 депутатов Гусевского городского округа.
Меньше всех из Гусевских депутатов в 2018 году заработал Алексей Агатов. Его доход составил ровно 400 тыс руб.
Официальный личный доход главы городской администрации Александра Китаева в 2018 году составил 1,31 млн руб.
В среднем депутаты Гусевского округа зарабатывают в месяц около 70 тыс рублей
4 июня 2019, 22:30
зарплата Админстрация Гусевского района
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