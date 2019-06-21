Эдиль Эдиль
/ / / КППК проводит опрос пассажиров направления «Калининград — Чернышевское»
Информационный сайт города Гусева

КППК проводит опрос пассажиров направления «Калининград — Чернышевское»

21 июня 2019, 13:05
КППК проводит опрос пассажиров направления «Калининград — Чернышевское»
Калининградская пригородная пассажирская компания проводит опрос пассажиров направления «Калининград — Чернышевское».

В целях улучшения транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится опрос пассажиров маршрута «Калининград — Чернышевское».

Для выбора предлагаются несколько вариантов ответов. Результаты опроса позволят определить наиболее удобное время отправления поезда.

Опрос проводится до 30 июня 2019 года включительно.

Ссылка на опрос.
94 просмотра
3 голоса
Другие новости по теме
Антон Алиханов одобрил продление маршрута пригородного поезда до станции Чернышевское
Антон Алиханов одобрил продление маршрута пригородного поезда до станции Чернышевское
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
С 3 июня продлен маршрут пригородного поезда до станции Чернышевское
С 3 июня продлен маршрут пригородного поезда до станции Чернышевское
В школе № 3 прошёл конкурс костюмов из бытовых отходов
В школе № 3 прошёл конкурс костюмов из бытовых отходов

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико