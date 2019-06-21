Калининградская пригородная пассажирская компания проводит опрос пассажиров направления «Калининград — Чернышевское».
В целях улучшения транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится опрос пассажиров маршрута «Калининград — Чернышевское».
Для выбора предлагаются несколько вариантов ответов. Результаты опроса позволят определить наиболее удобное время отправления поезда.
Опрос проводится до 30 июня 2019 года включительно.
Ссылка на опрос.
КППК проводит опрос пассажиров направления «Калининград — Чернышевское»
21 июня 2019, 13:05
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