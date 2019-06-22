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Возле памятника Сергею Ивановичу Гусеву зажгли «Свечи памяти»

22 июня 2019, 08:58
Возле памятника Сергею Ивановичу Гусеву зажгли «Свечи памяти»
Сегодня рано утром по всей стране прошла траурная акция «Свеча памяти». В 4:00 горожане разных поколений собрались возле памятника Герою Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, чтобы почтить минутой молчания тех, кто ценой жизни отстоял мир на нашей земле. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Также минутой молчания почтили память ушедшего из жизни участника Великой Отечественной войны, председателя Комитета ветеранов Великой Отечественной войны, Почетного жителя города Гусева Сергея Тихоновича Семенихина.

Все собравшиеся возложили цветы и лампадки к памятнику Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.
День памяти и скорби Свеча памяти
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