Сегодня, в 78-ю годовщину вероломного нападения фашисткой Германии на Советский Союз по решению министерства обороны России, принято решение о проведение всероссийской акции «Горсть памяти».
В 9:00 от памятника Герою Советского союза Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит наш славный город, стартовал автопробег по 7 братским захоронениям в поселках Ольховатка, Маяковское, Фурманово, Приозерное, Красногорское и одиночного захоронения на берегу реки Анграппа в поселке Лермонтово. В торжественной обстановке на братских могилах был осуществлен забор земли в «солдатские кисеты» — специальные контейнеры.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, финишировал автопробег на братской могиле в Гусеве, где также был взят забор земли. Все контейнеры в дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, строительство которого ведется в Москве.
В рамках акции «Горсть памяти» землю с воинских захоронений округа передадут в главный храм ВС России
22 июня 2019, 13:57
Горсть памяти захоронение
9 просмотров
Другие новости по теме