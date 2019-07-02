В Гусеве на проспекте Ленина обустроен новый заезд на территорию строящегося элеватора. Здесь проведён целый ряд благоустроительных мероприятий, рассказывает группа «ГУСЕВ HD».
Для создания парковочного кармана частично была разобрана тротуарная плитка, проведены работы по переносу опоры уличного освещения, уложен бордюрный камень и асфальто-бетонное покрытие. В ближайшее время завершатся работы по укладке тротуарной плитки, появятся новые дорожные знаки. Месяцем ранее здесь были обновлены искусственные неровности — лежащие полицейские. Они более массивные, чем прежние и рассчитаны на повышенную нагрузку грузового транспорта.
Напомним, региональный агрохолдинг «ДолговГрупп» запустит в Гусеве в будущем году крупнейший в Калининградской области комплекс по подработке, хранению и транспортировке зерновых культур, рассчитанный на 130 тысяч тонн.
На проспекте Ленина обустроен новый заезд на территорию строящегося элеватора
2 июля 2019, 19:20
элеватор ДолговГрупп
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