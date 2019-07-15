В рамках реализации Программы конкретных дел муниципалитет планирует провести капитальный ремонт водопроводной сети в посёлке Майское и по улице Герцена в городе Гусеве. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
В настоящее время по данным объектам готовится конкурсная документация с целью проведения конкурсных процедур и определения подрядной организации.
В поселке Майское и на улице Герцена в Гусеве планируется провести ремонт водопроводной сети
15 июля 2019, 12:14водоснабжение
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