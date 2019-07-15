/ / / Около 300 реконструкторов примут участие в военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение»

Событие, посвященное 105-летию победы Русской Армии, по традиции состоится в поселке Лермонтово Гусевского городского округа.
Фестиваль проводится при содействии Российского военно-исторического общества, правительства Калининградской области, администрации Гусева, государственного музея-заповедника «Царское село» и АНО «Фестивальная дирекция».
Масштабная реконструкция смоделирует эпизод боев Русской императорской армии против австро-германцев на западных рубежах Российской империи. Будут задействованы пехота, артиллерия и кавалерия, а также новый род войск — бронеавтомобили. В фестивале примут участие порядка 300 реконструкторов из Калининграда, Новосибирска, Уфы, Тольятти, Саратова и Москвы, а также из Польши, Чехии и Белоруссии.
Исторический антураж фестиваля дополнят декорации различных строений. Передать обстановку сражения поможет пиротехника и имитаторы артиллерийских выстрелов. Для гостей фестиваля будет организовано восемь интерактивных площадок, на которых представят русский военно-полевой лазарет, полевой лагерь, боевые позиции в составе окопного взвода орудий и другие.
Как пояснил руководитель министерства по культуре и туризму области Андрей Ермак, решение о проведении фестиваля в начале сентября, а не в августе, как это было в прежние годы, продиктовано несколькими причинами.
«В сентябре у фестиваля исторической реконструкции не будет конкурентов, и мы рассчитываем, что на него приедет максимальное количество людей. Кроме того, в это время дети вернутся с каникул. Надеемся, что на „Гумбинненское сражение“ будут приезжать целыми семьями», — подчеркнул руководитель ведомства.
Министр сообщил, что планируется организовать доставку зрителей поездом до Гусева, затем от вокзала на бесплатных автобусах до фестивальной площадки. Также Андрей Ермак отметил, что в годовщину Гумбинненского сражения, 20 августа, в Гусеве у мемориала «Штыковая атака» пройдет церемониал, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой мировой войны.
Главный специалист Департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Андрей Семенов подчеркнул, что в этом году отмечается памятная дата — 105-летие победы Русской Армии в Гумбинненском сражении.
«Фестиваль состоится в Калининградской области при поддержке Российского военно-исторического общества уже в шестой раз. С 2013 года он стал частью культурной жизни региона, данью памяти и благодарности героям, напоминанием о силе русского оружия, и о том, какую цену мы заплатили, чтобы эта земля стала нашей, — отметил представитель РВИО. — Военно-исторические фестивали являются новой формой просветительской работы с молодежью. Для подростков это отличная возможность отвлечься от гаджетов, познакомиться с событиями, происходившими на территории Калининградской области в годы Первой мировой войны. Увидев эпизоды реконструкции боев, они больше заинтересуются историей, захотят открыть книгу, узнать подробности», — отметил представитель РВИО.
Один из организаторов фестиваля — Дмитрий Коровкин рассказал, что действо также будет посвящено 105-летию с момента формирования первых в мире автобронетанковых соединений.
«Они были созданы Русской императорской армией по инициативе Александра Николаевича Добржанского — конструктора русских бронеавтомобилей. Наша реконструкция будет связана с действием первого бронеавтомобильного отряда Русской императорской армии. Будет использована реконструированная военная техника — одни из первых бронеавтомобилей, значительное количество пулеметов и других орудий», — сообщил Дмитрий Коровин.
Как рассказала руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Каверзина, в преддверии исторического фестиваля состоится ряд мероприятий: «Впервые будут проведены несколько событий. Уже 18 июля в областной научной библиотеке в рамках закрытии выставки фотографий „Великая война в семейных альбомах“ пройдет презентация исторической книги из библиотечного фонда. Через неделю, 26 июля, пройдет танцевальный перфоманс в арт-пространстве на Правой Набережной Калининграда. В августе также состоится ряд интересных мероприятий, о которых мы расскажем чуть позже».
Около 300 реконструкторов примут участие в военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение»
15 июля 2019, 20:35
Гумбинненская победа реконструкция
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