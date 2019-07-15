Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Около 300 реконструкторов примут участие в военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение»
Информационный сайт города Гусева

Около 300 реконструкторов примут участие в военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение»

15 июля 2019, 20:35
Около 300 реконструкторов примут участие в военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение»
Событие, посвященное 105-летию победы Русской Армии, по традиции состоится в поселке Лермонтово Гусевского городского округа.

Фестиваль проводится при содействии Российского военно-исторического общества, правительства Калининградской области, администрации Гусева, государственного музея-заповедника «Царское село» и АНО «Фестивальная дирекция».

Масштабная реконструкция смоделирует эпизод боев Русской императорской армии против австро-германцев на западных рубежах Российской империи. Будут задействованы пехота, артиллерия и кавалерия, а также новый род войск — бронеавтомобили. В фестивале примут участие порядка 300 реконструкторов из Калининграда, Новосибирска, Уфы, Тольятти, Саратова и Москвы, а также из Польши, Чехии и Белоруссии.

Исторический антураж фестиваля дополнят декорации различных строений. Передать обстановку сражения поможет пиротехника и имитаторы артиллерийских выстрелов. Для гостей фестиваля будет организовано восемь интерактивных площадок, на которых представят русский военно-полевой лазарет, полевой лагерь, боевые позиции в составе окопного взвода орудий и другие.

Как пояснил руководитель министерства по культуре и туризму области Андрей Ермак, решение о проведении фестиваля в начале сентября, а не в августе, как это было в прежние годы, продиктовано несколькими причинами.

«В сентябре у фестиваля исторической реконструкции не будет конкурентов, и мы рассчитываем, что на него приедет максимальное количество людей. Кроме того, в это время дети вернутся с каникул. Надеемся, что на „Гумбинненское сражение“ будут приезжать целыми семьями», — подчеркнул руководитель ведомства.

Министр сообщил, что планируется организовать доставку зрителей поездом до Гусева, затем от вокзала на бесплатных автобусах до фестивальной площадки. Также Андрей Ермак отметил, что в годовщину Гумбинненского сражения, 20 августа, в Гусеве у мемориала «Штыковая атака» пройдет церемониал, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой мировой войны.

Главный специалист Департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Андрей Семенов подчеркнул, что в этом году отмечается памятная дата — 105-летие победы Русской Армии в Гумбинненском сражении.

«Фестиваль состоится в Калининградской области при поддержке Российского военно-исторического общества уже в шестой раз. С 2013 года он стал частью культурной жизни региона, данью памяти и благодарности героям, напоминанием о силе русского оружия, и о том, какую цену мы заплатили, чтобы эта земля стала нашей, — отметил представитель РВИО. — Военно-исторические фестивали являются новой формой просветительской работы с молодежью. Для подростков это отличная возможность отвлечься от гаджетов, познакомиться с событиями, происходившими на территории Калининградской области в годы Первой мировой войны. Увидев эпизоды реконструкции боев, они больше заинтересуются историей, захотят открыть книгу, узнать подробности», — отметил представитель РВИО.

Один из организаторов фестиваля — Дмитрий Коровкин рассказал, что действо также будет посвящено 105-летию с момента формирования первых в мире автобронетанковых соединений.

«Они были созданы Русской императорской армией по инициативе Александра Николаевича Добржанского — конструктора русских бронеавтомобилей. Наша реконструкция будет связана с действием первого бронеавтомобильного отряда Русской императорской армии. Будет использована реконструированная военная техника — одни из первых бронеавтомобилей, значительное количество пулеметов и других орудий», — сообщил Дмитрий Коровин.

Как рассказала руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Каверзина, в преддверии исторического фестиваля состоится ряд мероприятий: «Впервые будут проведены несколько событий. Уже 18 июля в областной научной библиотеке в рамках закрытии выставки фотографий „Великая война в семейных альбомах“ пройдет презентация исторической книги из библиотечного фонда. Через неделю, 26 июля, пройдет танцевальный перфоманс в арт-пространстве на Правой Набережной Калининграда. В августе также состоится ряд интересных мероприятий, о которых мы расскажем чуть позже».
Гумбинненская победа реконструкция
228 просмотров   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
В областном правительстве прошло совещание по подготовке и проведению «Гумбинненского сражения»
В областном правительстве прошло совещание по подготовке и проведению «Гумбинненского сражения»
Николай Цуканов: Фестиваль «Гумбинненское сражение» стал визитной карточкой Калининградской области
Николай Цуканов: Фестиваль «Гумбинненское сражение» стал визитной карточкой Калининградской области
На реконструкции Гумбинненского сражения задействуют историческую военную технику из российских кинофильмов
На реконструкции Гумбинненского сражения задействуют историческую военную технику из российских кинофильмов
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
К
# 1Китаец
Мы могли бы сделать тротуаров в городе на 15 миллионов, но решили сделать Вам опять фейерверк-шоу для дебилов. и так уже в 7й раз бродяги)
Вчера, 22:25   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»