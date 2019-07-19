ООО «Гусевмолоко» поставляло на прилавки некачественный сыр

19 июля 2019, 14:43

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области продолжает контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оборот молочной продукции. За I полугодие 2019 года проверена деятельность 135 субъектов с отбором проб для проведения лабораторных исследований.



Всего исследовано 180 проб молочной продукции по микробиологическим показателя, 154 пробы — по санитарно-химическим показателям, 171 проба — по физико-химическим показателям, 73 пробы — на содержание антибиотиков и 23 пробы — на радиоактивные вещества.



В исследованных образцах молочной продукции не выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов.



Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,1%. Факты несоответствия были выявлены в 2-х пробах масла сливочного, изготовители ООО «Невские сыры» (г. Санкт-Петербург), ООО «Пищевой комбинат „Балтика“» (г. Светлогорск).



Удельный вес исследованных проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, составил 7,9%, по показателям фальсификации –8,2%. Признаки фальсификации — наличие растительного жира, несоответствие жирно-кислотного состава молочному жиру коровьего молока выявлены: в пробах масла сливочного, изготовленного ООО «Молритейлгрупп» (г. Москва), ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская обл.), ООО «Сырная долина» (Курская обл., с. Отрешково, молока сгущенного с сахаром, изготовители ООО «Промконсервы» (г. Смоленск), ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» (г. Москва), сыра, изготовленного ОАО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (Республика Татарстан), ООО «Гусевмолоко» (г. Гусев).



Информация о выявлении в реализации молочной продукции, не соответствующей установленным требованиям законодательства направлены в территориальные органы Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителей некачественной продукции для привлечения их ответственности, предусмотренной законодательством.



В отношении местных производителей продукции, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов — ООО «Пищевой комбинат „Балтика“», ООО «Гусевмолоко» проведены проверки. За выявленные нарушения хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. По предписанию Управления прекращено действие 1 декларации. Наложены административные штрафы. Хозяйствующие субъекты исполнили требования надзорного органа по устранению нарушений.



Всего в текущем 2019 году изъято из оборота 24 партии молочной продукции объемом около 3 т. За выявленные нарушения при производстве и обороте молочной продукции виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму около 500 тыс. рублей.

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