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Информационный сайт города Гусева

Площадки для выгула собак в Гусеве планируется огородить

22 июля 2019, 13:19
Площадки для выгула собак в Гусеве планируется огородить
Не так давно мы писали, что в городе Гусеве определи четыре земельных участка, где разрешается выгуливать собак: между ул. Станционной и Дорожной, в районе ул. Южной, на ул. Балтийской (за гаражным обществом «Техник») и вдоль набережной реки Писса на ул. Красноармейской от железной дороги до территории МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева.

Территории этих площадок будут оборудованны и огорожены. Внутри такой площадки собаководы смогут спускать своих питомцев с поводка и давать им волю порезвиться, в то же время, не подвергая опасности проходящих мимо людей.

Пока работы по устройству площадок не начаты. Поэтому на данный момент владельцам собак стоит быть внимательней при выгуле своих питомцев в черте города.

Справедливости ради надо сказать, что в большинстве своем собаководы нашего города — люди сознательные и ответственные. Без поводка гуляют, как правило, собаки воспитанные и добродушные, которые если и подойдут к незнакомцу, то с самыми мирными намерениями. Но как правило, такие собаки держатся возле своих хозяев и подходят к ним по первому зову. Хозяева же сразу подзывают своих четвероногих компаньонов, завидя неподалеку детей, бегунов, велосипедистов или же других собак.

Менее дружелюбных и очень настороженных псов владельцы обычно держат на поводках и при встрече с пешеходами, велосипедистами или другими собаководами — отходят в сторону, жестко контролируя своего питомца. Такое поведение, конечно, вызывает уважение. Поэтому в целом, можно сказать, что у нас в городе в этом смысле порядок.

Пожалуй, единственным неприятным моментом, связанным с проживанием собак в городе, является тот факт, что по-прежнему далеко не все собаководы убирают за своими питомцами. Наверное, именно этот факт привел к тому, что в парковой зоне ФОКа им. Е. М. Попова (где раньше был городской парк, куда мог войти каждый) собакам стали не рады. Таблички о запрете выгула собак на территории парка — явное тому доказательство.

Раньше можно было свободно гулять со своей собакой по парковым дорожкам в стороне от основных пешеходных маршрутов. Здесь и пес мог вдоволь набегаться, и хозяин был спокоен, что они с четвероногим другом никому не помешают. Но это было раньше. А теперь — висят-красуются запрещающие таблички, подкрепляемые запретительными постами в социальных сетях: нечего, мол, вам, собаководы с вашими собаками здесь делать; это место только для людей; а собаки здесь — вне закона… Насколько правомерно это решение дирекции физкультурного комплекса я судить не берусь. Хотя — собаководам, конечно, обидно.

Однако, и многие «собачники», что называется, не без греха: к сожалению, убирают за своими собаками единицы. И право же, — очень странно, что, проходя по одним и тем же маршрутам каждый день (а то и по нескольку раз в день), владельцы собак не заботятся о чистоте «своих» дорожек и лужаек. Ведь оставленная кучка сегодня, завтра — дополнится еще одной; и еще, и еще… Неужели нам и вправду так сложно убрать за своим питомцем, чтобы наш город был чистым? Давайте будем вежливы и внимательны по отношению друг к другу и к себе самим. Так просто взять с собой пакетик и убрать за своей собакой сегодня, чтобы завтра утром город вновь встретил нас чистыми улицами!

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Ч
# 1Читатель
Хочу спросить у автора статьи что означает выгул собак и гулять собакой?
Сегодня, 13:34   ЦитироватьОтветить
00
Р
# 2Роландас
Цитата: Читатель
Хочу спросить у автора статьи что означает выгул собак и гулять собакой?
первое - ты с собакой гуляешь. второе - она тебя выгуливает
Сегодня, 14:05   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 3Гусевец
А что это за занятия с собаками устраивают вот уже продолжительное время по воскресным дням. лай стоит три часа по округе улиц Смирнова. Краснофлотской,Гагарина , Маяковского, 9 Января. Выделите им площадку подальше от жилых домов для этих занятий.
Сегодня, 17:03   ЦитироватьОтветить
00
Е
# 4ЕвГен
А что удивляться,что у ФОКа собак запретили выгуливать? У нас в городе ОЧЕНЬ мало сознательных собаководов,которые убирают за своими питомцами. А "разминировать" кучки при прогулке или беге у ФОКа - вот совсем не хочется!
К слову,в нашем доме нет ни одной собаки,НО двор заср.н питомцами "ответственных хозяев", которых те выгуливают . Конечно,не у себя ж во дворе гадить.
Сегодня, 17:47   ЦитироватьОтветить
01
Ч
# 5Читатель
Люди больше  оставляют мусор чем собаки в парке. Лучше эти защитники парка во главе с руководством фока боролись с пьянством и аатогонками в вечернее время в парке. 
Сегодня, 18:11   ЦитироватьОтветить
20
П
# 6Протуберанец
Идея хорошая, но кто из центра города будет топать до отведенных под выгул "резервации". Да и дойти туда надо, собаку что, на руках нести или на машине везти, поскольку уже выгул получается, зверюга пока дойдёт, все дела сделает.
Вообщем как-то все сыровато и непродуманно. 
Сегодня, 18:36   ЦитироватьОтветить
10

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