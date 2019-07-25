Делегация музея-заповедника «Царское село» (Санкт-Петербург) примет участие в военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение» в городе Гусев Калининградской области, сообщает RosTender.info.
Один из крупнейших военно-исторических фестивалей России, посвященный событиям начала Первой мировой войны, пройдет 7–8 сентября. В нем примут участие сотрудники «Царского села», а кроме того, музей пришлет в Гусев реквизит для свето-шумового оформления реконструкции битвы.
Администрация учреждения культуры объявила тендер на аренду самолета для перелета делегации и организацию транспортных услуг по перевозке реквизита. Музей направит на эти цели 3,5 млн рублей. Итоги тендера подведут 5 августа.
Музей «Царское село» поможет с организацией фестиваля «Гумбинненское сражение»
25 июля 2019, 15:11
Гумбинненская победа
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