Стройцентр Стройцентр
/ / / Начат ремонт дворовой территории по проспекту Ленина 23, 25, 27
Информационный сайт города Гусева

Начат ремонт дворовой территории по проспекту Ленина 23, 25, 27

28 июля 2019, 15:15
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» начат ремонт дворовой территории по проспекту Ленина 23, 25, 27. Работы выполняет ООО «СК Виттенберг». Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

На этой территории будет уложено 480 квадратных метров тротуарной плитки и 1730 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Установлено 6 скамеек, урн и 12 светильников.

На сегодняшний день подрядная организация уже приступила к обустройству пешеходных дорожек, а жители проводят собрания собственников жилых помещений по согласованию и выполнению тех или иных видов работ.

Все работы планируется завершить к первому сентября.
Формирование современной городской среды ремонт
798 просмотров   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
Подрядчик приступил к работам по ремонту дворовой территории на проспекте Ленина
Подрядчик приступил к работам по ремонту дворовой территории на проспекте Ленина
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Как пример реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
Как пример реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
Гусев готов провести военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
Гусев готов провести военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
П
# 1Пудель
Я все ближе к новому Крузеру!
28 июля 2019 16:02   ЦитироватьОтветить
53

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико