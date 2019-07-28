В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» начат ремонт дворовой территории по проспекту Ленина 23, 25, 27. Работы выполняет ООО «СК Виттенберг». Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
На этой территории будет уложено 480 квадратных метров тротуарной плитки и 1730 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Установлено 6 скамеек, урн и 12 светильников.
На сегодняшний день подрядная организация уже приступила к обустройству пешеходных дорожек, а жители проводят собрания собственников жилых помещений по согласованию и выполнению тех или иных видов работ.
Все работы планируется завершить к первому сентября.
Начат ремонт дворовой территории по проспекту Ленина 23, 25, 27
28 июля 2019, 15:15Формирование современной городской среды ремонт
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