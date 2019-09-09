/ / / В Гусевском округе продолжается реализация программы по формированию городской среды

Напомним нашим читателям, что в прошлом году в рамках реализации данной программы был капитально отремонтирован и обустроен двор многоквартирных домов по улице Ульяновых, Менделеева, Победы и Железнодорожной. В текущем году, по словам Павла Нефедова, было принято решение отремонтировать дворовую территорию жилых домов № 23, 25 и 27 по проспекту Ленина. Как пояснил и. о. зам. главы это было обусловлено тем, что в этом году в рамках реализации проекта «Русская Победа спасла Париж» идет реконструкция центральной части города, а территория данных домовладений находится в непосредственной близости.
Согласно программе на ремонт дворовой территории вышеперечисленных домов из областного и местного бюджетов выделено чуть более двух миллионов рублей. И почти 200 тысяч составляет софинансирование собственников жилых помещений многоквартирных домов. Все работы по обустройству дворовой территории, которые выполняются подрядной организацией, также согласованы с жителями.
По проекту здесь будут обустроены пешеходные дорожки и уложено 480 квадратных метров тротуарной плитки. Будут организованы парковочные места для автомобилей и уложено 1730 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также будут установлены 12 светильников и 6 скамеек с урнами.
По словам Павла Нефедова во время проведения конкурсных процедур образовалась экономия, которая также будет направлена на обустройство данной территории.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»