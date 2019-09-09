Эдиль Эдиль
/ / / В Гусевском округе продолжается реализация программы по формированию городской среды
Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе продолжается реализация программы по формированию городской среды

9 сентября 2019, 16:22
В текущем году на территории Гусевского городского округа продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом на совещании у главы администрации доложил и. о. заместителя главы администрации Павел Нефедов.

Напомним нашим читателям, что в прошлом году в рамках реализации данной программы был капитально отремонтирован и обустроен двор многоквартирных домов по улице Ульяновых, Менделеева, Победы и Железнодорожной. В текущем году, по словам Павла Нефедова, было принято решение отремонтировать дворовую территорию жилых домов № 23, 25 и 27 по проспекту Ленина. Как пояснил и. о. зам. главы это было обусловлено тем, что в этом году в рамках реализации проекта «Русская Победа спасла Париж» идет реконструкция центральной части города, а территория данных домовладений находится в непосредственной близости.

Согласно программе на ремонт дворовой территории вышеперечисленных домов из областного и местного бюджетов выделено чуть более двух миллионов рублей. И почти 200 тысяч составляет софинансирование собственников жилых помещений многоквартирных домов. Все работы по обустройству дворовой территории, которые выполняются подрядной организацией, также согласованы с жителями.

По проекту здесь будут обустроены пешеходные дорожки и уложено 480 квадратных метров тротуарной плитки. Будут организованы парковочные места для автомобилей и уложено 1730 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также будут установлены 12 светильников и 6 скамеек с урнами.

По словам Павла Нефедова во время проведения конкурсных процедур образовалась экономия, которая также будет направлена на обустройство данной территории.
Другие новости по теме
Александр Китаев: «Планов много и есть желание их реализовать»Александр Китаев: «Планов много и есть желание их реализовать»Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеРемонт дворовой территории на пересечении улиц Железнодорожной, Менделеева, Ульяновых и Победы начнётся в маеРемонт дворовой территории на пересечении улиц Железнодорожной, Менделеева, Ульяновых и Победы начнётся в маеВ ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
М
# 1Мир
сегодня пришлось пешком пройтись,
так свежая плитка
-  на ул.Победе уже продавилась и гуляет под ногами.
- на ул. Железнодорожной  так же гуляет плитка /швы вообще не забиты/ как принимали?

Сегодня, 17:27   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 2ГераБуФфон
сквер на Школьной-чашу сохраните...сегодня ехал мимо...рыли........
Сегодня, 17:36   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость ирина
Мир, Опять появился этот хмырь Нефедов, где же он пропадал? Новерное грехи замаливал, и снова доверяют ему тротуары он же "спец," смотрите каков результат. Нашему мэру по хрену,ему по тротуарам не ходить!

Сегодня, 18:28   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров