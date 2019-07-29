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В городской администрации рассмотрели вопрос о строительстве газопровода пятой очереди

29 июля 2019, 16:18
В городской администрации рассмотрели вопрос о строительстве газопровода пятой очереди
Одним из важных вопросов, который был рассмотрен в минувший понедельник на оперативном совещании под председательством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева, был вопрос о строительстве объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам в городе Гусеве (5 очередь строительства)».

Напомним нашим читателям, что пятого мая текущего года администрация и ООО «Техностройсервис», которое выступает подрядной организацией, был заключен муниципальный контракт на строительство столь долгожданного газопровода, который придет в 130 домов. Эти дома не попали в первые три очереди газификации города Гусева.

По словам начальника отдела газификации и ТЭК управления ЖКХ администрации Андрея Рогаткина тринадцатого июня подрядная организация приступила к работам. За полтора месяца уже построен газопровод высокого давления 1,2 км, проложенный по «Грэсовскому лесу» и газопровод низкого давления, проложенный подрядной организацией по улице Лесной. Всего подрядная организация выполнила 6% работ от общего объема.

Александр Китаев поручил усилить контроль над качеством приемки работ. Также обратить внимание на восстановление дренажной системы после прокладки газопровода и выполнение благоустроительных работ. Кроме того глава администрации дал распоряжение провести переговоры с ресурсоснабжающей организацией на предмет поэтапного подключения домов к природному газу.

«Согласно проекту завершение всех работ по подключению домовладений, вошедших в пятую очередь газификации, предусмотрено в следующем году, — говорит Александр Китаев, — необходимо, чтобы жители домов, где уже подведены газовые вводы, имели возможность уже в этом году пользоваться голубым топливом».

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