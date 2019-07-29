/ / / В городской администрации рассмотрели вопрос о строительстве газопровода пятой очереди

Напомним нашим читателям, что пятого мая текущего года администрация и ООО «Техностройсервис», которое выступает подрядной организацией, был заключен муниципальный контракт на строительство столь долгожданного газопровода, который придет в 130 домов. Эти дома не попали в первые три очереди газификации города Гусева.
По словам начальника отдела газификации и ТЭК управления ЖКХ администрации Андрея Рогаткина тринадцатого июня подрядная организация приступила к работам. За полтора месяца уже построен газопровод высокого давления 1,2 км, проложенный по «Грэсовскому лесу» и газопровод низкого давления, проложенный подрядной организацией по улице Лесной. Всего подрядная организация выполнила 6% работ от общего объема.
Александр Китаев поручил усилить контроль над качеством приемки работ. Также обратить внимание на восстановление дренажной системы после прокладки газопровода и выполнение благоустроительных работ. Кроме того глава администрации дал распоряжение провести переговоры с ресурсоснабжающей организацией на предмет поэтапного подключения домов к природному газу.
«Согласно проекту завершение всех работ по подключению домовладений, вошедших в пятую очередь газификации, предусмотрено в следующем году, — говорит Александр Китаев, — необходимо, чтобы жители домов, где уже подведены газовые вводы, имели возможность уже в этом году пользоваться голубым топливом».
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»