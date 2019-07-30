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О кирхе в Немерсдорфе (Маяковское)

30 июля 2019, 15:28
О кирхе в Немерсдорфе (Маяковское) Кирха Немерсдорфа
Первая деревянная кирха в поселении Немерсдорф, сейчас это посёлок Маяковское, появилась ещё в 1510 году. В 1569 году началось строительство кирхи из валунов, которое растянулось на 20 лет.

В 1605 году в Немерсдорфе начали строить приходской дом, а в 1625 году появилась приходская школа и начали выделять деньги на содержание учителя.

О кирхе в Немерсдорфе (Маяковское)
Кирха Немерсдорфа и приходская школа


Кирха Немерсдорфа


Воспитанники приходской школы


Воспитанники приходской школы

В 1748 году специально для кирхи Немерсдорфа были отлиты колокола.


Колокол кирхи

В период с 1767 по 1769 годы кирха была полностью перестроена. В ней был установлен уникальный алтарь работы Исаака Ригаса, а в 1784 году появился орган.


Алтарь кирхи Немерсдорфа


Кирха Немерсдорфа изнутри

Во время Второй мировой войны здание кирхи получило серьезные повреждения и уже в советское время было частично восстановлено — во время ремонтных работ была снесена башня.


Здание кирхи в наши дни

В настоящее время в здании бывшей кирхи располагается Дом культуры и библиотека.

Владимир Летягин
история Маяковское Гумбиннен
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П
# 1Пешеходный мост
Практически в каждом посёлке был орган. Какая же красота.
Вчера, 21:38   ЦитироватьОтветить
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