/ / / О кирхе в Немерсдорфе (Маяковское)

В 1605 году в Немерсдорфе начали строить приходской дом, а в 1625 году появилась приходская школа и начали выделять деньги на содержание учителя.
Кирха Немерсдорфа и приходская школа
Кирха Немерсдорфа
Воспитанники приходской школы
Воспитанники приходской школы
В 1748 году специально для кирхи Немерсдорфа были отлиты колокола.
Колокол кирхи
В период с 1767 по 1769 годы кирха была полностью перестроена. В ней был установлен уникальный алтарь работы Исаака Ригаса, а в 1784 году появился орган.
Алтарь кирхи Немерсдорфа
Кирха Немерсдорфа изнутри
Во время Второй мировой войны здание кирхи получило серьезные повреждения и уже в советское время было частично восстановлено — во время ремонтных работ была снесена башня.
Здание кирхи в наши дни
В настоящее время в здании бывшей кирхи располагается Дом культуры и библиотека.
Владимир Летягин