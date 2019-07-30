Федеральная антимонопольная служба выдала предписание Гусевской городской администрации об отмене закупки фонтана за 15,8 млн рублей. Фонтан планировалось приобрести у единственного поставщика для установки на городской площади в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Во время внеплановой проверки антимонопольная служба установила, что способ определения поставщика был выбран неверно.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФАС, объект закупки не соответствует требованиям закона «О контрактной системе». В нём оговорено, что госзаказчик может приобретать произведения искусства у единственного поставщика только в том случае, если поставщику принадлежат исключительные авторские права на произведение. В то же время сама администрация приложила к техническому заданию эскиз фонтана, что может свидетельствовать о том, что права на это произведение не являются исключительными.
Властям Гусева запретили покупать фонтан с гербом у единственного поставщика
30 июля 2019, 09:53
Русская Победа спасла Париж фонтан госзакупки ФАС
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