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Информационный сайт города Гусева

Властям Гусева запретили покупать фонтан с гербом у единственного поставщика

30 июля 2019, 09:53
Властям Гусева запретили покупать фонтан с гербом у единственного поставщика
Федеральная антимонопольная служба выдала предписание Гусевской городской администрации об отмене закупки фонтана за 15,8 млн рублей. Фонтан планировалось приобрести у единственного поставщика для установки на городской площади в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Во время внеплановой проверки антимонопольная служба установила, что способ определения поставщика был выбран неверно.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФАС, объект закупки не соответствует требованиям закона «О контрактной системе». В нём оговорено, что госзаказчик может приобретать произведения искусства у единственного поставщика только в том случае, если поставщику принадлежат исключительные авторские права на произведение. В то же время сама администрация приложила к техническому заданию эскиз фонтана, что может свидетельствовать о том, что права на это произведение не являются исключительными.
Русская Победа спасла Париж фонтан госзакупки ФАС
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2 голоса
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# 1Старик Хоттабыч
Откат обломился
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить
110
з
# 2знал
Результат на лицо, называется преплыли,
 фонтан с гербом! Кто у власти в нашем городе???? Беремсся за все, а результат где????


Сегодня, 12:20   ЦитироватьОтветить
70
Т
# 3Толян
Посадят скоро вашего Саныча с его двух-ходовочками.
Сегодня, 13:08   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 4Гость Гость
Похоже, что там копать и копать...
Сегодня, 13:27   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 5Гость Гость
Комментарий удалён. Причины: цензурная лексика.
Сегодня, 14:22   ЦитироватьОтветить
20
П
# 6Прохожий
Да и цена смущает. Вроде есть гораздо дешевле предложения.
Хотя, если покупают серийного ангела с крылышками за 4 с лишним!?...
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить
00

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