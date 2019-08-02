Вчера в Гусевском музее состоялось открытие выставки «Великая война в семейных альбомах», сообщается в группе музея.
Фотографии, предметы и документы экспозиции предоставлены общественной организацией «Общество потомков участников Первой мировой войны». Выставка посвящена памятной дате — 1 августа, которая внесена в число официальных памятных дат России, как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
Поприветствовать гостей выставки пришла заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина.
«Эта война считается великой и забытой неспроста. Мы очень идентичная территория, на которой проходили эти бои, поэтому мы считаем своим долгом по крупицам восстановить истории, воссоздать образы героев Первой мировой войны, и пытаемся их увековечить для наших потомков. И эта выставка показывает, насколько страшна война, любая кровавая война разбивает жизни людей на „до“ и „после“ и приносит трагедию в каждую семью. Поэтому спасибо, что вы приехали в наш город! Мы горды тем, что присутствуем на открытии этой выставки», — сказала Людмила Томина.
Также хочется отметить, что одним из почетных гостей мероприятия был Иван Баграмян внук маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. В теплой беседе Иван Баграмян поделился историями из жизни своего великого деда, а также с гордостью рассказал о его заслугах перед Родиной.
Перед открытием выставки участники общества посетили захоронение русских и немецких воинов, погибших в августе 1914 года, где захоронено 17 русских и 44 немецких солдата. Протоиерей Георгий провел панихиду в память погибших в Первой мировой войне. После этого все присутствующие почтили память усопших возложением цветов на месте захоронения и к памятнику «Штыковая атака». Также для гостей была проведена обзорная экскурсия по достопримечательным местам Гусева.
Посетить постоянную экспозицию выставки «Великая война в семейных альбомах» в Гусевском музее, посвященную Первой мировой войне, может любой желающий. Это возможно с экскурсионным обслуживанием или свободным посещением (без экскурсии).
Гусевский музей работает ежедневно с 11:00 до 17:00 часов, без выходных.
В Гусевском музее состоялось открытие выставки «Великая война в семейных альбомах»
2 августа 2019, 12:16
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