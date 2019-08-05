/ / / Подрядная организация, ремонтирующая тротуары в рамках ПКД, должна сдать объекты через две недели

Действительно в рамках контракта подрядчик уже уложил тротуарную плитку и выставил бордюры по улице Железнодорожной (от ж/д переезда до ул. А. Невского и от магазина «Стрела» до ул. Ульяновых), по улице Победы (от дома № 1 до дома № 5). Завершает работы по улице Московской (возле магазинов: «Маяк», «Канцлир» и «Водолей»), где ранее скапливалась вода после дождей.
В свою очередь администрация в рамках этих работ завершает обустройство объектов. Так уже заменено асфальтобетонное покрытие на въездах во дворы по улице Железнодорожной в сторону поселка Липово и будет произведена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия от перекрестка с ул. Победы до перекрестка с ул. Ульяновых.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»