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Информационный сайт города Гусева

Подрядная организация, ремонтирующая тротуары в рамках ПКД, должна сдать объекты через две недели

5 августа 2019, 13:22
Подрядная организация, ремонтирующая тротуары в рамках ПКД, должна сдать объекты через две недели
Уже через две недели подрядная организация ООО «Витенберг», выполняющая работы по ремонту тротуаров в рамках Программы конкретных дел, будет сдавать отремонтированные объекты комиссии.

Действительно в рамках контракта подрядчик уже уложил тротуарную плитку и выставил бордюры по улице Железнодорожной (от ж/д переезда до ул. А. Невского и от магазина «Стрела» до ул. Ульяновых), по улице Победы (от дома № 1 до дома № 5). Завершает работы по улице Московской (возле магазинов: «Маяк», «Канцлир» и «Водолей»), где ранее скапливалась вода после дождей.

В свою очередь администрация в рамках этих работ завершает обустройство объектов. Так уже заменено асфальтобетонное покрытие на въездах во дворы по улице Железнодорожной в сторону поселка Липово и будет произведена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия от перекрестка с ул. Победы до перекрестка с ул. Ульяновых.

ремонт программа конкретных дел
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С
# 1Суканов
Возле азс балтнефть прикольно дерево плиткой обошли, не проще было спилить, ведь рано или поздно упадет, а тротуар кривой останется
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