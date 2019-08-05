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Информационный сайт города Гусева

С начала текущего года общая задолженность по транспортному налогу в Гусевском округе снижена на 2,5 млн руб

5 августа 2019, 16:40
С начала текущего года общая задолженность по транспортному налогу в Гусевском округе снижена на 2,5 млн руб
На оперативном совещании, которое прошло сегодня под руководством главы администрации Александра Китаева, начальник Управления экономического и перспективного развития Алексей Родин доложил о мерах, принимаемых по взысканию задолженности по транспортному налогу. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

За период с 1 января 2019 года регулярно проводились рейдовые мероприятия, в том числе совместные с сотрудниками ДПС, Службой судебных приставов и представителями администрации. В результате проведенных мероприятий с начала года сумма общей задолженности по транспортному налогу была снижена на 2,5 млн. рублей.

Сегодня был проведен очередной совместный рейд, в результате которого, посредством остановки транспортных средств сотрудниками ДПС, были выявлены три автомобилиста-должника, на сумму более 88 тысяч рублей. Сотрудниками Службы судебных приставов был произведен арест транспортных средств нерадивых автолюбителей, который будет снят только после полной оплаты задолженности.

Основная цель данного мероприятия — разъяснение гражданам необходимости своевременно и в полном объеме платить налоги, о мерах взыскания задолженности по налогам, которые применяются к должникам.
налоги
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О
# 1Опля
красивое фото: машина экипажа ГИБДД через сплошную на встречку без проблесковых маячков
Сегодня, 17:14   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Герман
Цитата: Опля
красивое фото: машина экипажа ГИБДД через сплошную на встречку без проблесковых маячков

Им можно. Они злостных неплательщиков ловят-казну местную пополняют. Чтоб мост достроить и площадь.
Сегодня, 18:31   ЦитироватьОтветить
00

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