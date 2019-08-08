В ходе сегодняшнего рейда «Транспортный налог» выявлено семь должников

8 августа 2019, 18:55

Сегодня в Гусеве было проведено широкомасштабное мероприятие «Транспортный налог», нацеленное на повышение результативности работы по розыску должников и их имущества, лиц скрывающихся от органов дознания, следствия суда, а также взыскания транспортного налога.



Мероприятие проводилось судебными приставами, совместно с сотрудниками ДПС, представителями администрации Гусева, сотрудниками ФСН России по Калининградской области и представителями региональных и местных СМИ.



В ходе рейда в рамках мероприятия из потока машин было выявлено семь должников, четверо из них имели долг по транспортному налогу. Должники были сопровождены в отдел судебных приставов, где ими в полном объеме была оплачена задолженность по налогам.



Работа по выявлению и взысканию транспортного налога находится на постоянном контроле у руководителя ФССП России по Калининградской области и профилактические рейды будут проводится на постоянной основе.

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