Эдиль Эдиль
/ / / В ходе сегодняшнего рейда «Транспортный налог» выявлено семь должников
Информационный сайт города Гусева

В ходе сегодняшнего рейда «Транспортный налог» выявлено семь должников

8 августа 2019, 18:55
В ходе сегодняшнего рейда «Транспортный налог» выявлено семь должников
Сегодня в Гусеве было проведено широкомасштабное мероприятие «Транспортный налог», нацеленное на повышение результативности работы по розыску должников и их имущества, лиц скрывающихся от органов дознания, следствия суда, а также взыскания транспортного налога.

Мероприятие проводилось судебными приставами, совместно с сотрудниками ДПС, представителями администрации Гусева, сотрудниками ФСН России по Калининградской области и представителями региональных и местных СМИ.

В ходе рейда в рамках мероприятия из потока машин было выявлено семь должников, четверо из них имели долг по транспортному налогу. Должники были сопровождены в отдел судебных приставов, где ими в полном объеме была оплачена задолженность по налогам.

Работа по выявлению и взысканию транспортного налога находится на постоянном контроле у руководителя ФССП России по Калининградской области и профилактические рейды будут проводится на постоянной основе.
рейды
373 просмотра   |   2 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
В ходе рейда по выявлению должников по транспортному налогу у водителя в Гусеве изъяли автомобиль
В ходе рейда по выявлению должников по транспортному налогу у водителя в Гусеве изъяли автомобиль
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
В Гусевском городском округе проходит акция «Заплатили налог – осуществили детскую мечту»
В Гусевском городском округе проходит акция «Заплатили налог – осуществили детскую мечту»
С начала текущего года общая задолженность по транспортному налогу в Гусевском округе снижена на 2,5 млн руб
С начала текущего года общая задолженность по транспортному налогу в Гусевском округе снижена на 2,5 млн руб
я
# 1я
Неужели так трудно заплатить транспортный налог, обязательно нужно искать приключений?
Сегодня, 19:36   ЦитироватьОтветить
42
Г
# 2Гость игорь
а зачем сьемочная группа(на фото) вышла проезжую часть? и почему сотрудники дпс не составили на них протокол?
Сегодня, 20:29   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»