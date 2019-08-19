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Образовательные учреждения округа на 100% готовы к учебному году

19 августа 2019, 11:05
Образовательные учреждения округа на 100% готовы к учебному году
На совещании у главы администрации МО «Гусевский городской округ» обсудили вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимний период. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

По информации и. о. заместителя главы администрации Павла Нефёдова все школы, а также учреждения дошкольного и дополнительного образования, а также библиотеки как в городе, таки на селе готовы к зимнему периоду и отопительному сезону на 100%. Что касается городского Дома культуры и его десяти филиалов на селе, то кроме Дубровского, Кубановского, Михайловского и Майского ДК готовы. Что касается вышеперечисленных учреждений, то в двух из них ведётся ремонт котла, в одном ремонт кровли, а в Майском ДК ведётся капитальный ремонт.

Что касается подготовки теплоснабжающих организаций, то ООО «Гранит Плюс» готово пока на 80%, а ОАО «Калининградская генерирующая компания» только на 60. «До октября, когда они должны будут представить паспорта готовности объекта, ещё есть время», — заверил Павел Нефёдов. Также и. о. замглавы проинформировал, что все управляющие компании, а их на территории муниципалитета четыре, завершают мероприятия по подготовке к зиме.
школа детский сад библиотека
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