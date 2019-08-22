/ / / Городская администрация повторно разместила заявку на изготовление фонтана

Городская администрация повторно разместила заявку на изготовление пешеходного фонтана в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах.
Отличия в техническом задании с прошлой заявкой в том, что в центре фонтана не будет щита с гербом города Гусева из красного стекла. Фонтан будет представлять собой сооружение квадратной формы, облицованной гранитом, с рисунком в виде звезды. Рисунок будет выполнен из гранита разной цветовой гаммы.
На основе 40 струй воды будет создано водное шоу с множеством вариантов. Каждая струя воды будет иметь подсветку и подниматься на высоту около 2 метров в зависимости от водного шоу, за исключением центральной струи, где подъем воды должен быть до 5 метров.
Стоимость максимальной цены контракта не поменялась, она составляет 15 800 000 рублей. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта. Аукцион состоится 3 сентября.
Напомним, прошлая заявка на изготовление фонтана была отменена Федеральной антимонопольной службой из-за способа определения поставщика — он был выбран неверно. 31 июля на совете по культуре губернатор Антон Алиханов высказался за установку фонтана без герба в центре.