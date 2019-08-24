Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Жители Гусева отдали дань памяти солдатам Первой мировой войны
Информационный сайт города Гусева

Жители Гусева отдали дань памяти солдатам Первой мировой войны

24 августа 2019, 18:02
Жители Гусева отдали дань памяти солдатам Первой мировой войны
Сегодня прошло значимое событие, посвященное 105-й годовщине начала Первой мировой войны. Вблизи посёлка Подгоровка на восстановленном захоронении Первой мировой войны, которое на протяжении двух лет облагораживали члены волонтерского движения GS, прошло памятное мероприятие.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, почтить память солдат, павших в кровопролитных боях Первой мировой войны, приехали: глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгии Матвеев, куратор волонтерского движения инновационного кластера «Технополис GS» Валерий Гусаров, Волонтеры Победы, а также представители военно-патриотических клубов.

Протоиерей Георгии Матвеев провёл панихиду об упокоение павших воинов. После присутствовавшие отдали дань памяти погибшим солдатам минутой молчания и возложили цветы к месту захоронения.
Другие новости по теме
GS Group увековечил имена еще 35 воинов Первой мировой войныGS Group увековечил имена еще 35 воинов Первой мировой войныРазбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилеяРазбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилеяВолонтеры «Технополиса GS» благоустроили шестое воинское захоронение солдат Первой мировой войныВолонтеры «Технополиса GS» благоустроили шестое воинское захоронение солдат Первой мировой войныВолонтеры «Технополиса GS» восстанавливают историческую справедливостьВолонтеры «Технополиса GS» восстанавливают историческую справедливость
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»