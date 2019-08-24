/ / / Жители Гусева отдали дань памяти солдатам Первой мировой войны

Сегодня прошло значимое событие, посвященное 105-й годовщине начала Первой мировой войны. Вблизи посёлка Подгоровка на восстановленном захоронении Первой мировой войны, которое на протяжении двух лет облагораживали члены волонтерского движения GS, прошло памятное мероприятие.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, почтить память солдат, павших в кровопролитных боях Первой мировой войны, приехали: глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгии Матвеев, куратор волонтерского движения инновационного кластера «Технополис GS» Валерий Гусаров, Волонтеры Победы, а также представители военно-патриотических клубов.
Протоиерей Георгии Матвеев провёл панихиду об упокоение павших воинов. После присутствовавшие отдали дань памяти погибшим солдатам минутой молчания и возложили цветы к месту захоронения.