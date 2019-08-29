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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе обнаружены еще несколько очагов африканской чумы свиней

29 августа 2019, 19:01
В Гусевском округе обнаружены еще несколько очагов африканской чумы свиней
В Гусевском округе обнаружены еще несколько очагов африканской чумы свиней. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо обнаружения очагов инфекции на территории ООО «Прибалтийская мясная компания три», о которых сообщалось ранее, случаи заболеваний также выявлены в посёлке Кубановка на улице Зелёной и в юго-восточной части посёлка Красногорское.

Весь Гусевский городской округ признан первой угрожаемой зоной. Второй опасной зоной указывается Краснознаменский муниципалитет, а также территории нескольких посёлков в Неманском, Черняховском, Нестеровском и Озёрском городских округах.

Согласно указу губернатора, ограничительные мероприятия установлены до 27 сентября. Во время карантина запрещается убой животных и реализация мясопродуктов. Нельзя также продавать скот, корма и растениеводческую продукцию.
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и
# 1и
На всё пойдут,что бы свинина не дешевела!(((
Вчера, 20:09   ЦитироватьОтветить
21
Г
# 2Гость Гость
Админ а это объекты не ПМК 3?  Вы бы хоть спросили чьи это объекты. 😬
Вчера, 20:43   ЦитироватьОтветить
00
d
# 3demo
Я не пойму. Больных животных никак нельзя переработать в мясо?
Вчера, 21:36   ЦитироватьОтветить
01
О
# 4Остервенелая выхухоль
Кто-то ещё в это верит?
Вчера, 23:45   ЦитироватьОтветить
00
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