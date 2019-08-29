В Гусевском округе обнаружены еще несколько очагов африканской чумы свиней. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо обнаружения очагов инфекции на территории ООО «Прибалтийская мясная компания три», о которых сообщалось ранее, случаи заболеваний также выявлены в посёлке Кубановка на улице Зелёной и в юго-восточной части посёлка Красногорское.
Весь Гусевский городской округ признан первой угрожаемой зоной. Второй опасной зоной указывается Краснознаменский муниципалитет, а также территории нескольких посёлков в Неманском, Черняховском, Нестеровском и Озёрском городских округах.
Согласно указу губернатора, ограничительные мероприятия установлены до 27 сентября. Во время карантина запрещается убой животных и реализация мясопродуктов. Нельзя также продавать скот, корма и растениеводческую продукцию.
В Гусевском округе обнаружены еще несколько очагов африканской чумы свиней
29 августа 2019, 19:01