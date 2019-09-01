Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / На городском стадионе появилась площадка для воркаута
Информационный сайт города Гусева

На городском стадионе появилась площадка для воркаута

1 сентября 2019, 12:56
На городском стадионе появилась площадка для воркаута
В минувшую субботу на городском стадионе прошло торжественное открытие площадки для воркаута. Многофункциональный комплекс установлен в рамках губернаторского проекта «Мы выбираем спорт».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на церемонии присутствовали: первый заместитель председателя Областной Думы Александр Богданов, глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, вице-мэр города Голдап Яцек Можы, начальник департамента организации и развития физической культуры и спорта Министерства спорта Калининградской области Екатерина Истомина и депутаты окружного Совета.

Новая воркаут-площадка оборудована травмобезопасным покрытием, брусьями, рукоходами и элементами для выполнения упражнений ГТО. После торжественного открытия юные любители воркаута продемонстрировали приемы и упражения этого вида спорта, а также все желающие могли принять участие в сдаче нормативов ГТО.
Другие новости по теме
Завершается строительство спортивной площадки в поселке Калининское, на очереди поселок КубановкаЗавершается строительство спортивной площадки в поселке Калининское, на очереди поселок КубановкаСостоялся 25-й международный пробег «Гусев — Голдап»Состоялся 25-й международный пробег «Гусев — Голдап»Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеЕвгений Михайлов покинул пост главы администрации города ГусеваЕвгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»