/ / / На городском стадионе появилась площадка для воркаута

В минувшую субботу на городском стадионе прошло торжественное открытие площадки для воркаута. Многофункциональный комплекс установлен в рамках губернаторского проекта «Мы выбираем спорт».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на церемонии присутствовали: первый заместитель председателя Областной Думы Александр Богданов, глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, вице-мэр города Голдап Яцек Можы, начальник департамента организации и развития физической культуры и спорта Министерства спорта Калининградской области Екатерина Истомина и депутаты окружного Совета.
Новая воркаут-площадка оборудована травмобезопасным покрытием, брусьями, рукоходами и элементами для выполнения упражнений ГТО. После торжественного открытия юные любители воркаута продемонстрировали приемы и упражения этого вида спорта, а также все желающие могли принять участие в сдаче нормативов ГТО.