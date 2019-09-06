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Информационный сайт города Гусева

Укладку дорожного полотна на центральной площади планируется завершить до конца октября

6 сентября 2019, 22:52
Укладку дорожного полотна на центральной площади планируется завершить до конца октября
В рамках рабочего визита губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил ход выполнения работ по реконструкции центральной части Гусева. Глава Гусевской администрации Александр Китаев доложил губернатору о проделанной работе и следующих её этапах.

Александр Китаев отметил, что до конца октября планируется завершить укладку асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.

Глава региона вместе с главой администрации Гусевского округа посетили Храм Всех Святых и поставили свечи к Главной православной иконе Военно-морского флота России — образу Святого апостола Андрея Первозванного, которая была доставлена в город накануне.

После главы поднялись на смотровую площадку Храма и посмотрели на площадь с высоты птичьего полета.
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