В рамках рабочего визита губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил ход выполнения работ по реконструкции центральной части Гусева. Глава Гусевской администрации Александр Китаев доложил губернатору о проделанной работе и следующих её этапах.
Александр Китаев отметил, что до конца октября планируется завершить укладку асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.
Глава региона вместе с главой администрации Гусевского округа посетили Храм Всех Святых и поставили свечи к Главной православной иконе Военно-морского флота России — образу Святого апостола Андрея Первозванного, которая была доставлена в город накануне.
После главы поднялись на смотровую площадку Храма и посмотрели на площадь с высоты птичьего полета.
Укладку дорожного полотна на центральной площади планируется завершить до конца октября
6 сентября 2019, 22:52