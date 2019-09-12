Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / «Лето» прошла во второй тур фестиваля детских команд КВН в городе Анапе
Информационный сайт города Гусева

«Лето» прошла во второй тур фестиваля детских команд КВН в городе Анапе

12 сентября 2019, 11:50
В Анапе проходит девятый международный фестиваль детских команд КВН. В рамках фестиваля происходит отбор в Сезон Всероссийской Юниор-Лиги КВН.

Нашу область в этом году представляют сразу 5 команд. За право пройти во второй тур боролись:

  • ПМ, п. Мельниково;
  • Лето, г. Гусев
  • Утомленные кадетством, п. Янтарный
  • Уже не дети, г. Светлый
  • Папа хотел сына, г. Славск

Все команды достойно выступили. Во второй тур музыкального фестиваля прошли: чемпион IX сезона Классной лиги — команда «Лето» и команда «Уже не дети», которая сейчас участвует в сезоне лиги МС КВН «Запад России».

Поздравляем ребят и желаем успеха во втором туре, который пройдёт 13 сентября.
КВН
192 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
«Лето» примет участие в международном фестивале детских команд КВН в городе Анапе«Лето» примет участие в международном фестивале детских команд КВН в городе АнапеГусевская команда «ЛЕТО» — чемпион КЛАССной лиги КВНГусевская команда «ЛЕТО» — чемпион КЛАССной лиги КВНГусевская команда вышла в финал «КЛАССной лиги КВН»Гусевская команда вышла в финал «КЛАССной лиги КВН»Гусевская команда «Лето» заняла третье место на фестивале КЛАССной лиги КВНГусевская команда «Лето» заняла третье место на фестивале КЛАССной лиги КВН
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров