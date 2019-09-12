/ / / «Лето» прошла во второй тур фестиваля детских команд КВН в городе Анапе

ПМ, п. Мельниково;



Лето, г. Гусев



Утомленные кадетством, п. Янтарный



Уже не дети, г. Светлый



Папа хотел сына, г. Славск



В Анапе проходит девятый международный фестиваль детских команд КВН. В рамках фестиваля происходит отбор в Сезон Всероссийской Юниор-Лиги КВН.Нашу область в этом году представляют сразу 5 команд. За право пройти во второй тур боролись:Все команды достойно выступили. Во второй тур музыкального фестиваля прошли: чемпион IX сезона Классной лиги — команда «Лето» и команда «Уже не дети», которая сейчас участвует в сезоне лиги МС КВН «Запад России».Поздравляем ребят и желаем успеха во втором туре, который пройдёт 13 сентября.