/ / / «Лето» прошла во второй тур фестиваля детских команд КВН в городе Анапе

Нашу область в этом году представляют сразу 5 команд. За право пройти во второй тур боролись:
- ПМ, п. Мельниково;
- Лето, г. Гусев
- Утомленные кадетством, п. Янтарный
- Уже не дети, г. Светлый
- Папа хотел сына, г. Славск
Все команды достойно выступили. Во второй тур музыкального фестиваля прошли: чемпион IX сезона Классной лиги — команда «Лето» и команда «Уже не дети», которая сейчас участвует в сезоне лиги МС КВН «Запад России».
Поздравляем ребят и желаем успеха во втором туре, который пройдёт 13 сентября.