Гусевский суд оштрафовал охотника за незаконно убитую косулю 26 сентября 2019, 15:05

В Гусевский городской суд обратилось Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области с иском к мужчине о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконной охоты. В обоснование требований истец указал, что в феврале 2019 года на автодороге Черняховск-Гусев был остановлен автомобиль, в багажнике которого была обнаружена туша самца косули европейской. При этом разрешения на добычу животного водитель автомобиля не имел. Кроме того, добыча и перевозка осуществлялись ответчиком в период действия запрета на охоту, в связи с чем он был привлечен к административной ответственности по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ и был лишен права осуществления охоты сроком на 1 год.



В результате незаконной добычи косули охотничьим ресурсам был причинен ущерб в размере 120 000 рублей. Ответчик после подачи искового заявления в суд частично возместил причиненный ущерб на сумму 10 000 рублей, поэтому истец просил взыскать в доход бюджета МО «Гусевский городской округ» оставшуюся сумму.



Ответчик в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любой вид охоты может осуществляться только после получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов, допускающего отлов или отстрел одной или нескольких особей диких животных. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим и юридическим лицам, у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов исходя из настоящего Федеральным закона. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется в добровольном или судебном порядке на основании утвержденных законом такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру.



Судом установлено, что ответчик охотился без соответствующего разрешения и в нарушение установленных сроков.



По итогам рассмотрения дела Гусевский городской суд признал обоснованными требования истца и взыскал с мужчины в доход бюджета МО «Гусевский городской округ» 110 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконной охоты, а также судебные расходы в размере 3 600 рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.