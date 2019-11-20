Организация ветеранов провела встречу партнеров проекта «Услуга идет к человеку»

20 ноября 2019 года Общественная организация ветеранов города Гусева провела встречу партнеров проекта «Услуга идет к человеку». За круглым столом собрались 100 человек, неравнодушных к людям старшего возраста. На приглашение откликнулись председатели ветеранских организаций городов области: Калининграда, Балтийска, Гурьевска, Зеленоградска, Озерска, Черняховска, Светлого.
Музыкальный подарок от народного вокального ансамбля «Любава» (художественный руководитель Гришатина Елена Ивановна) стал хорошим началом мероприятия.
Глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Гнездилова Андрея Петровича высоко отметил проектную активность общественной организации ветеранов. Он высказал мысль, что Совет ветеранов выработал новые подходы в объединении жителей нашего округа, что, несомненно, является эффективным мотиватором развития муниципального образования.
Заместитель главы администрации Томина Людмила Ивановна подчеркнула необходимость взаимодействия администрации с общественными объединениями граждан.
Заместитель председателя Экспертного совета по развитию местного сообщества при главе муниципального образования «Гусевский городской округ» Каюков Сергей Георгиевич высказал мнение о своевременности сотрудничества местного самоуправления и некоммерческого сектора. Он отметил, что необходимо найти эффективные механизмы конструктивного межсекторного социального партнерства и внедрить в практику муниципального образования.
Главный врач ГБУЗ «Гусевская центральная районная больница» Герцог Ольга Богдановна познакомила всех присутствующих с возможностями Гусевской ЦРБ, как медицинского центра на востоке области в направлении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Многофункциональный центр города Гусева зарекомендовал себя особой площадкой межсекторного социального взаимодействия. Это место, где люди разных возрастов и социальной принадлежности могут оформить Конверт жизни. Не напрасно именно здесь был проведен конкурс детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых». Директор МФЦ Шарашенидзе Наталья Геннадьевна поделилась секретом успешности учреждения: «мы работаем для людей!».
В проекте «Услуга идет к человеку» детские сады продемонстрировали результат консолидации усилий местного сообщества в воспитании здорового поколения. Подробно опыт детского сада № 6 представили заведующая Ларионова Елена Григорьевна и педагог-психолог Лохматова Анна Михайловна.
Практическая часть мероприятия была посвящена вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Руководитель группы здоровья Университета третьего возраста общественной организации ветеранов города Гусева Шипшина Галина Ивановна доходчиво рассказала и показала технику скандинавской ходьбы. Прекрасным завершением долгой умственной работы стал флэш-моб «Зарядись зарядкой», который на профессиональном уровне провела директор ГМКСУ «Стадион» Паршикова Вера Евгеньевна.
Подводя итоги круглого стола, руководитель рабочей группы Общественной палаты Калининградской области по социальной политике, председатель Калининградского областного комитета ветеранов войны и военной службы ыченков Юрий Андреевич дал высокую оценку проведенной в проекте работе.
Организация ветеранов провела встречу партнеров проекта «Услуга идет к человеку»
20 ноября 2019, 17:51