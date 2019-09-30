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Город Гусев присоединился к всенародной акции «Лес победы»

30 сентября 2019, 13:21
Город Гусев присоединился к всенародной акции «Лес победы»
27 сентября Совет ветеранов, военнослужащие Гусевского гарнизона, волонтеры Победы, юнармейцы, ученики Калининской школы и жители Гусевского городского округа присоединились к всенародной акции «Лес победы», приуроченной к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Организатором социального проекта является Общероссийское общественное движение «Зеленая Россия», и его цель — посадить дерево за каждого из 27 миллионов погибших.

На месте Братской могилы в посёлке Ольховатка, где захоронены 1822 солдата и офицера, погибшие в ожесточенных при Штурме Гумбиннена, участники акции торжественно возложили цветы и почтили павших минутой молчания.

Представители Совета ветеранов, военнослужащие и молодежь Гусевского городского округа высадили саженцы. «Помним всех поименно»» — под таким лозунгом вновь посаженные деревья были отмечены табличками в память о Героях Советского Союза гвардии старшем лейтенанте Викторове Григории Петровиче и сержанте Колоскове Алексее Алексеевиче.
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