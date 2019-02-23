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Жители Гусева возложили цветы к братской могиле на улице Юрия Смирнова

23 февраля 2019, 17:32
Жители Гусева возложили цветы к братской могиле на улице Юрия Смирнова
Сегодня торжественные мероприятия в Гусеве, посвященные Дню Защитника Отечества, начались с митинга у братской могилы солдат, погибших зимой 1945 года при штурме Гумбиннена, где захоронен Герой Советского Союза Сергей Иванович Гусев, имя которого носит наш город.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, собравшиеся почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизни защищая нашу Родину.

Цветы к обелиску возложили воины Гусевского гарнизона, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель города Гусева Сергей Семинихин, юнармейцы, жители и гости города.
День защитника Отечества
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