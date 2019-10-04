Телефоны экстренных служб на случай возникновения аварийных ситуаций во время подачи теплоснабжения

МУП «Управление ЖКХ»: 3-24-14, 3-16-16 (аварийная служба);



ООО «РЦ-Гусев»: 3-54-84, 3-16-61 (аварийная служба);



ООО «ВЕГА»: 8-911-483-41-87;



ООО «ЦЖИ-Гусев»: 8-962-256-00-50;



ОАО «Калининградская генерирующая компания», служба тепловых сетей: 3-25-60.



Уважаемые гусевцы!Завтра, 05 октября, начинается подача теплоснабжения в многоквартирные дома и объекты социальной сферы. С целью оказания информационной помощи по вопросам отопительного периода администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» запущена «горячая линия»: 8-40143-3-43-74, 8-40143-3-60-74.По вопросу подачи теплового носителя в ваш многоквартирный дом, а также в случае возникновения аварийной ситуации необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом: