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Информационный сайт города Гусева

Телефоны экстренных служб на случай возникновения аварийных ситуаций во время подачи теплоснабжения

4 октября 2019, 19:07
Телефоны экстренных служб на случай возникновения аварийных ситуаций во время подачи теплоснабжения
Уважаемые гусевцы!

Завтра, 05 октября, начинается подача теплоснабжения в многоквартирные дома и объекты социальной сферы. С целью оказания информационной помощи по вопросам отопительного периода администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» запущена «горячая линия»: 8-40143-3-43-74, 8-40143-3-60-74.

По вопросу подачи теплового носителя в ваш многоквартирный дом, а также в случае возникновения аварийной ситуации необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом:

  • МУП «Управление ЖКХ»: 3-24-14, 3-16-16 (аварийная служба);
  • ООО «РЦ-Гусев»: 3-54-84, 3-16-61 (аварийная служба);
  • ООО «ВЕГА»: 8-911-483-41-87;
  • ООО «ЦЖИ-Гусев»: 8-962-256-00-50;
  • ОАО «Калининградская генерирующая компания», служба тепловых сетей: 3-25-60.
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