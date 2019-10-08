В Гусевской детской поликлинике во время рабочего дня с подвесного потолка в коридоре выпала плитка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По словам случайных свидетелей происшествия, фрагмент рухнул вблизи маленькой пациентки, дожидавшейся приёма врача. Ребёнок не пострадал.
В администрации Гусева «Клопс» сообщили, что причиной частичного обрушения потолка стала протечка трубы отопления. Проблема устранена, заверили в мэрии.
В детской поликлинике Гусева из-за протечки трубы отопления рухнула часть подвесного потолка
8 октября 2019, 19:59