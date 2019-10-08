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Информационный сайт города Гусева

В детской поликлинике Гусева из-за протечки трубы отопления рухнула часть подвесного потолка

8 октября 2019, 19:59
В Гусевской детской поликлинике во время рабочего дня с подвесного потолка в коридоре выпала плитка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам случайных свидетелей происшествия, фрагмент рухнул вблизи маленькой пациентки, дожидавшейся приёма врача. Ребёнок не пострадал.

В администрации Гусева «Клопс» сообщили, что причиной частичного обрушения потолка стала протечка трубы отопления. Проблема устранена, заверили в мэрии.
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# 1ольга савкина
видела как рухнула так еще  пока карточку брала на прием  все настроение испортила девушка которая сидит в картотеке на прием к врачу теперь домой  заберу 
Сегодня, 20:31   ЦитироватьОтветить
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