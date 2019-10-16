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Подрядная организация приступила к укладке асфальта во дворе на проспекте Ленина

16 октября 2019, 18:29
Продолжается благоустройство дворовой территории по проспекту Ленина, дома 23, 25, 27, которое реализуется в рамках программы «Создание современной городской среды МО «Гусевский городской округ», рассказали в городской администрации.

Сегодня подрядная организация ООО «СК Виттенберг» приступила к укладке усовершенствованного асфальтового покрытия. Мероприятия по укладке осуществляются силами ОАО Гусевский Райавтодор.
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