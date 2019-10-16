Продолжается благоустройство дворовой территории по проспекту Ленина, дома 23, 25, 27, которое реализуется в рамках программы «Создание современной городской среды МО «Гусевский городской округ», рассказали в городской администрации.
Сегодня подрядная организация ООО «СК Виттенберг» приступила к укладке усовершенствованного асфальтового покрытия. Мероприятия по укладке осуществляются силами ОАО Гусевский Райавтодор.
Подрядная организация приступила к укладке асфальта во дворе на проспекте Ленина
16 октября 2019, 18:29