Сегодня состоялось заседание Окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» под председательством главы муниципального образования Андрея Гнездилова.
Кроме представителей Совета присутствовали также: первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации Александр Китаев, и. о. гусевского городского прокурора Всеволод Вавилин, сотрудники администрации, начальники муниципальных бюджетных учреждений, настоятель храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, одним из вопросов на повестке дня было прекращение полномочий заместителя председателя Окружного Совета депутатов Сергея Каюкова. Новым заместителем председателя общим голосованием избран Владимир Логвинович.
Новым заместителем председателя окружного совета депутатов избран Владимир Логвинович
16 октября 2019, 21:57