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Городская администрация просит сообщать о бродячих собаках

17 октября 2019, 19:41
Городская администрация просит сообщать о бродячих собаках
Сотрудники ГБУ КО «Центр безнадзорных животных» сегодня провели мероприятия в городе Гусеве по отлову бездомных собак согласно запросу администрации.

Собака — друг человека, это известно нам с детских лет, но оказавшись на улице, домашнее животное либо приспосабливается к новой среде обитания, попутно дичая и озлобляясь, либо погибает. Все чаще случаются инциденты, причиной которых является агрессивное и неуправляемое поведение бродячих собак. Оставлять их на улице — значит подвергать опасности жителей. Если Вы увидели безнадзорную собаку, проявляющую агрессию, уведомляйте об этом администрацию по телефону +7 (401-43) 3-50-28, или «Центр безнадзорных животных», который примет меры по изъятию, вакцинации, стерилизации и определению дальнейшей судьбы животного.

Заявки принимаются диспетчером учреждения по телефонам:
  • +7 4012 52 00 72
  • +7 921 71 000 72

При подаче заявки необходимо указать место обитания собаки, контактный телефон заявителя.
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# 1Гость Людмила
Завтра обязательно позвоню, чтобы забрали ротвейлера без намордника, гуляющего по Достоевского уже года три, охраняющего владения и склады Мишнева, а еще появились два смешаннокровных стаффорда через забор - бегают у территории разборки и металлоприема все там же по Достоевского. Наконец-то без страха можно будет пройти до работы и обратно.Спасибо властям.
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