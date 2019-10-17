Городская администрация просит сообщать о бродячих собаках

+7 4012 52 00 72



+7 921 71 000 72



Сотрудники ГБУ КО «Центр безнадзорных животных» сегодня провели мероприятия в городе Гусеве по отлову бездомных собак согласно запросу администрации.Собака — друг человека, это известно нам с детских лет, но оказавшись на улице, домашнее животное либо приспосабливается к новой среде обитания, попутно дичая и озлобляясь, либо погибает. Все чаще случаются инциденты, причиной которых является агрессивное и неуправляемое поведение бродячих собак. Оставлять их на улице — значит подвергать опасности жителей. Если Вы увидели безнадзорную собаку, проявляющую агрессию, уведомляйте об этом администрацию по телефону +7 (401-43) 3-50-28, или «Центр безнадзорных животных», который примет меры по изъятию, вакцинации, стерилизации и определению дальнейшей судьбы животного.Заявки принимаются диспетчером учреждения по телефонам:При подаче заявки необходимо указать место обитания собаки, контактный телефон заявителя.