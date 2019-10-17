Что скрывалось под памятником Ленину на площади

Реконструкция площади в Гусеве вскрыла большое круглое строение из кирпича, на месте с которого демонтировали памятник Владимиру Ленину, рассказывает информационное агентство «Русский Запад».
В четверг, 17 октября 2019 года, о находке сообщил на своей странице калининградский краевед Александр Казённов. По его словам, это ничто иное как основание фонтана. Его чаша стояла там с немецких времён, пережила 1950-е, пока в 1963-м советские власти не приказали водрузить там монумент вождю революции.
Площадь в Гусеве реконструируют по концепции «Русская победа спасла Париж». Работы должны завершиться в ноябре 2019 года.