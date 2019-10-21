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В Гусевском округе проведут работу по выявлению всех мемориальных досок

21 октября 2019, 13:20
В Гусевском округе проведут работу по выявлению всех мемориальных досок
На совещании в администрации округа на прошлой неделе обсудили подготовку к празднованию годовщины Великой Победы, юбилей которой в следующем году будут отмечать в нашей стране.

По словам начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалевой уже создана рабочая группа и разработан план подготовки мероприятий и празднования Дня Победы в 2020 году. Мероприятия будут направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан. В муниципалитете пройдут тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурно-массовые мероприятия, причем, ряд этих мероприятий уже стартовал в этом году и будет продолжен в следующем.

Немаловажными среди намеченных мероприятий остаются мероприятия по сохранению и благоустройству воинских захоронений, мемориальных комплексов, поиск и захоронение останков воинов, погибших при защите Отечества.

Глава администрации дал поручение произвести работу по выявлению всех мемориальных досок, расположенных на территории Гусевского городского округа, и приведение их в соответствующее состояние.

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С
# 1Старик Хоттабыч
Поражаюсь идиотизму нашего му-му. Что значит произвести работу по "ВЫЯВЛЕНИЮ". Коррупционеров у себя выявляй. Установление мемориальной доски влечет целый комплекс мероприятий, с участием администрации. И у администрация должны быть в сведения, где установлены доски. В крайнем случае в военном комиссариате будет информация по городу и по округу. Интересно сколько денег на мероприятия по "ВЫЯВЛЕНИЮ" выделят. 
Сегодня, 15:43   ЦитироватьОтветить
50
1
# 2123
Старик Хоттабыч,
А может это так главред местного "брехунка" слова главы неверно вкарячил в статью? Там сейчас четвертую власть не по детски штормит после отлучения от миски. 
Сегодня, 15:54   ЦитироватьОтветить
30
ч
# 3что не так с миской
123,
это вообще такой ветер из Нерезиновой или конкретно местных воспитывают за неправильно раставляемые падежи?
Сегодня, 16:48   ЦитироватьОтветить
20
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