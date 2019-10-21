В Гусевском округе проведут работу по выявлению всех мемориальных досок

На совещании в администрации округа на прошлой неделе обсудили подготовку к празднованию годовщины Великой Победы, юбилей которой в следующем году будут отмечать в нашей стране.По словам начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалевой уже создана рабочая группа и разработан план подготовки мероприятий и празднования Дня Победы в 2020 году. Мероприятия будут направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан. В муниципалитете пройдут тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурно-массовые мероприятия, причем, ряд этих мероприятий уже стартовал в этом году и будет продолжен в следующем.Немаловажными среди намеченных мероприятий остаются мероприятия по сохранению и благоустройству воинских захоронений, мемориальных комплексов, поиск и захоронение останков воинов, погибших при защите Отечества.Глава администрации дал поручение произвести работу по выявлению всех мемориальных досок, расположенных на территории Гусевского городского округа, и приведение их в соответствующее состояние.