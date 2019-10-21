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За пять месяцев в Гусевском округе задолженность по транспортному налогу сократили более чем на 5 млн рублей

21 октября 2019, 14:05
За пять месяцев в Гусевском округе задолженность по транспортному налогу сократили более чем на 5 млн рублей
В прошлый вторник на оперативном совещании под председательством главы администрации Александра Китаева в очередной раз был рассмотрен вопрос результатов совместной работы служб по взысканию просроченной задолженности.

Напомним нашим читателям, что только по транспортному налогу долг гусевских автовладельцев на начало текущего года составил около 20 миллионов рублей. В результате совместных рейдов полиции, налоговой службы, судебных приставов и администрации за 9 месяцев было взыскано более пяти миллионов рублей.

В прошлом году муниципалитет провел неплохую работу по взысканию задолженности по налогам, собрав 30% от задолженности среди крупных неплательщиков. За это из бюджета области была получена дотация более пятнадцати миллионов рублей. Средства пошли на развитие муниципалитета.

«До конца года осталось чуть больше двух месяцев, — говорит Александр Китаев, — поэтому нужно усилить работу и увеличить количество совместных рейдов, направленных на взыскание задолженности».

В случае если муниципалитет опять выполнит поставленную задачу, то вновь получит дотацию, и средства будут направлены на обустройство Гусевского городского округа. Обращаем внимание должников, что не дожидайтесь пока ваш автомобиль остановит сотрудник ГИБДД или в дверь постучит судебный пристав — погасите задолженность.
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