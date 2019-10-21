За пять месяцев в Гусевском округе задолженность по транспортному налогу сократили более чем на 5 млн рублей

Напомним нашим читателям, что только по транспортному налогу долг гусевских автовладельцев на начало текущего года составил около 20 миллионов рублей. В результате совместных рейдов полиции, налоговой службы, судебных приставов и администрации за 9 месяцев было взыскано более пяти миллионов рублей.
В прошлом году муниципалитет провел неплохую работу по взысканию задолженности по налогам, собрав 30% от задолженности среди крупных неплательщиков. За это из бюджета области была получена дотация более пятнадцати миллионов рублей. Средства пошли на развитие муниципалитета.
«До конца года осталось чуть больше двух месяцев, — говорит Александр Китаев, — поэтому нужно усилить работу и увеличить количество совместных рейдов, направленных на взыскание задолженности».
В случае если муниципалитет опять выполнит поставленную задачу, то вновь получит дотацию, и средства будут направлены на обустройство Гусевского городского округа. Обращаем внимание должников, что не дожидайтесь пока ваш автомобиль остановит сотрудник ГИБДД или в дверь постучит судебный пристав — погасите задолженность.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»