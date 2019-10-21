«Соблюдаем чистоту»: уже почти 10 месяцев, как наша область перешла на новую систему сбора отходов

Расхожая фраза: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» — верна лишь наполовину.Экологи подсчитали, что за год средний россиянин выбрасывает 400-500 кг мусора. Пищевые отходы, стекло, жестяные банки, бумага и, конечно, вездесущий пластик — все это ежедневно наполняет мусорные контейнеры. И как бы аккуратно мы ни упаковывали свой индивидуальный домашний мусор, если регулярно не очищать контейнерные площадки, город быстро превратится в одну большую свалку.Наверное, каждый житель Гусева обратил внимание, что с 1 января нынешнего года мусорные площадки стали гораздо чище. Даже в праздники по городу курсируют спецмашины, вывозя тонны и тонны ТКО (твёрдых коммунальных отходов).Дело в том, что с начала 2019 года Калининградская область перешла на новую систему регулирования в сфере обращения с ТКО. Теперь за сбор и вывоз мусора отвечает госпредприятие «Единая система обращения с отходами», которая заключила договоры с компаниями по результатам аукциона, обеспечивающими чистоту в муниципалитетах региона.Аукцион на транспортировку отходов в Гусевском городском округе, Черняховском городском округе, Нестеровском и Озерском городских округах выиграла ООО ТК «Сибирская экологическая компания».Как говорится в рекламе, она теперь у нас «главная по тарелочкам».У сибиряков есть немалый опыт в этой сфере. Вот уже более 3 лет ООО ТК «Сибирская экологическая компания» обслуживает население, предприятия и учреждения на территории Калининградской области,Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. С 2016 года она оказывает услуги по сбору, транспортировке широкого перечня отходов различных классов опасности. Расширяя сферу влияния Директор Наталья Морозова сумела за считанные месяцы создать дружный коллектив, результаты работы которого налицо — чистота и порядок в Гусеве. Знающий специалист, любящий свое дело, она умеет найти подход к каждому сотруднику (сейчас в ООО ТК «Сибирская экологическая компания» трудятся около 70 человек). Кстати, новое предприятие не стоит в стороне и от общественной жизни нашего города, принимая участие как в мероприятиях «по профилю», например, субботниках, так и в различных фестивалях. Словом, делает жизнь жителей Гусевского муниципального округа чище и комфортнее.Хотим поблагодарить директора Наталью Морозову и всех работников ООО ТК «Сибирская экологическая компания» за их вклад в охрану окружающей среды и защиту экологической программы. С вами наш город стал светлее и чище. Спасибо, вам, за ваш труд!