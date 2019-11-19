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Информационный сайт города Гусева

Фестиваль «Гумбиннеское сражение» занял III место на Национальной премии «Russian Event Awards»

19 ноября 2019, 12:30
Фестиваль «Гумбиннеское сражение» занял III место на Национальной премии «Russian Event Awards»
15–17 ноября в Самаре состоялся финал VIII Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2019».

Военно-исторический фестиваль «Гумбиннеское сражение», который ежегодно проводится в муниципальном образовании «Гусевский городской округ», занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.

Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).
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# 1ЕвГен
Эх, вот же незабвенному Черенкову удар по... ну по "этим самым"... 
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