15–17 ноября в Самаре состоялся финал VIII Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2019».
Военно-исторический фестиваль «Гумбиннеское сражение», который ежегодно проводится в муниципальном образовании «Гусевский городской округ», занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».
Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.
Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).
Фестиваль «Гумбиннеское сражение» занял III место на Национальной премии «Russian Event Awards»
19 ноября 2019, 12:30