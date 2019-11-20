Студия ногтевого сервиса Студия ногтевого сервиса
Главная / Новости / Общество / Городская администрация проводит опрос: Привокзальная площадь или Центральный сквер?
Информационный сайт города Гусева

Городская администрация проводит опрос: Привокзальная площадь или Центральный сквер?

20 ноября 2019, 18:26
Администрация Гусевского городского округа предлагает выбрать из двух вариантов территорию нашего города, которую необходимо благоустроить.

Вариант-победитель, Привокзальная площадь или Центральный сквер на улице Ульяновых, станет объектом для подачи заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах.

Проголосовать можно ВКонтакте, на сайте городской администрации, а также при помощи бумажных бюллетеней в торговых центрах «Семья», «Сити», «Восток», учебных заведениях, Физкультурно-оздоровительном комплексе и Гусевском МФЦ.

Опрос продлится до 29 ноября.
опрос
463 просмотра5 комментариев
0 голосов
Другие новости по теме
Городская администрация проводит опрос: памятник Епанчину или фонтанГородская администрация проводит опрос: памятник Епанчину или фонтанГородская администрация проводит опрос для корректировки проекта по благоустройству центра городаГородская администрация проводит опрос для корректировки проекта по благоустройству центра городаПравительство выделило деньги на реализацию проектов по созданию комфортной среды в малых городахПравительство выделило деньги на реализацию проектов по созданию комфортной среды в малых городахВ ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
В
# 1Весёлый бобр
Джунгли от школы до водопада обустройте. Может хватит благоустраивать благоустроенное?! Хоть чутка блин налоги наши экономьте! 
Вчера, 19:21   ЦитироватьОтветить
101
Г
# 2Гусевский-Вестник
Сквер возле памятника Ленину,Глава администрации обещал обустроить и так ,без всяких конкурсов и голосований.
Вчера, 20:07   ЦитироватьОтветить
61
С
# 3Скучный бобр
По ходу живёте на Молодёжной, надо думать не только о себе а и о городе.
Вчера, 20:18   ЦитироватьОтветить
12
О
# 4Олег Д.
Цуканова больше нет этой в комиссии, а следовательно нихрена больше Гусеву в этом конкурсе не светит.

Предлагаю дополнить опрос территорией центральной площади, которую нужно уже переделывать, деньги потрачены, плитка волной и рисунки плитки какими то кусками, уложенную плитку сняли под кабеля для фонарей и она теперь проваливается. Может со второго раза получится.
Вчера, 21:44   ЦитироватьОтветить
21
Р
# 5РевуВголос
Христом богом прошу .. Как сейчас модно -раком вставши ниц на коленях.. ПууутииинПамагиииШоб не трогали немцами сделанноеее!!!!!! 
Сегодня, 00:01   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»