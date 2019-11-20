Администрация Гусевского городского округа предлагает выбрать из двух вариантов территорию нашего города, которую необходимо благоустроить.
Вариант-победитель, Привокзальная площадь или Центральный сквер на улице Ульяновых, станет объектом для подачи заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах.
Проголосовать можно ВКонтакте, на сайте городской администрации, а также при помощи бумажных бюллетеней в торговых центрах «Семья», «Сити», «Восток», учебных заведениях, Физкультурно-оздоровительном комплексе и Гусевском МФЦ.
Опрос продлится до 29 ноября.
Городская администрация проводит опрос: Привокзальная площадь или Центральный сквер?
20 ноября 2019, 18:26